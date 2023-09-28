Дончич: Совместная предсезонка с Ирвингом поможет нам наладить химию

Лука верит, что тренировочный лагерь Далласа поможет ему и Кайри лучше понимать друг друга на паркете.

Звезда Далласа Лука Дончич выразил оптимизм по поводу совместной игры с Кайри Ирвингом в будущем сезоне.

Маверикс открыли тренировочный предсезонный лагерь, который, по мнению словенца, должен помочь всем в команде лучше сыграться с Кайри.

"Он появился в команде в середине сезона в прошлом году. У нас было мало времени, чтобы сыграться. Мы сразу же начали играть", - цитирует Дончича ESPN.

"Для сыгранности требуется время, особенно на площадке. А у нас не было совместного тренировочного сбора. Так что я думаю, что в следующем сезоне все будет намного лучше".

Читай также: Керр рассказал о своем будущем во главе Уорриорз на фоне истекающего контракта

Напомним, что в феврале Даллас обменял Кайри Ирвинга у Бруклина в надежде, что он поможет команде из Техаса побороться за чемпионство. Но вместо этого Маверикс финишировали 11-ми на Западе, оставшись без постсезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!