Керр рассказал о своем будущем во главе Уорриорз на фоне истекающего контракта

У тренера нет сомнений, что он будет и дальше работать с "воинами".

Главный тренер Голден Стэйт Стив Керр уверен в том, что он продолжит в будущем работать с командой, несмотря на истекающий контракт.

Как заявил наставник "воинов", он сядет за стол переговоров с руководством Уорриорз и подпишет новое соглашение.

"Я прекрасно себя чувствую в должности главного тренера. Я хочу находиться здесь" - цитирует Керра AP News.

"Я знаю, что руководство клуба также хочет, чтобы я был здесь, и поэтому я более чем уверен, что мы подпишем новый контракт".

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"Но меня это совершенно не беспокоит. Я готов тренировать команду независимо от того, остался ли у меня один год по контракту или несколько. Никакой разницы".

Напомним, что недавно сборная США под руководством Стива Керра неудачно выступила на чемпионате мира, оставшись без медалей.

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