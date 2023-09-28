Портленд требовал у Майами включить Батлера или Адебайо в сделку по Лилларду

Трэйл Блэйзерс хотели посмотреть, на что готовы Хит ради Дэйма.

Все межсезонье Майами пытался убедить Портленд отпустить во Флориду Дэмиана Лилларда, предлагая за него пакет активов во главе с Тайлером Хирро.

Трэйл Блэйзерс долго сопротивлялись, ведь им не нужен Хирро. В итоге команда из Орегона провела трехсторонний обмен Дэйма, но без участия Хит - Лиллард стал игроком Милуоки.

Как сообщает The Athletic, Портленд делал Майами встречное предложение по обмену Лилларда - ПТБ требовал, чтобы Хит включили в сделку либо Бэма Адебайо, либо Джимми Батлера. Флоридский коллектив, ожидаемо, отказался это делать.

В итоге Портленд получил за Лилларда пакет активов, состоящий из Деандре Эйтона, Джру Холидея, Тумани Камара, драфт-пика первого раунда и права на обмен пиками.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми обменами, которые состоялись в нынешнее межсезонье.

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