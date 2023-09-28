iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Портленд требовал у Майами включить Батлера или Адебайо в сделку по Лилларду

Трэйл Блэйзерс хотели посмотреть, на что готовы Хит ради Дэйма.
Сегодня, 20:05
Бэм Адебайо и Джимми Батлер / Getty Images
Бэм Адебайо и Джимми Батлер / Getty Images

Все межсезонье Майами пытался убедить Портленд отпустить во Флориду Дэмиана Лилларда, предлагая за него пакет активов во главе с Тайлером Хирро.

Трэйл Блэйзерс долго сопротивлялись, ведь им не нужен Хирро. В итоге команда из Орегона провела трехсторонний обмен Дэйма, но без участия Хит - Лиллард стал игроком Милуоки.

Как сообщает The Athletic, Портленд делал Майами встречное предложение по обмену Лилларда - ПТБ требовал, чтобы Хит включили в сделку либо Бэма Адебайо, либо Джимми Батлера. Флоридский коллектив, ожидаемо, отказался это делать.

В итоге Портленд получил за Лилларда пакет активов, состоящий из Деандре Эйтона, Джру Холидея, Тумани Камара, драфт-пика первого раунда и права на обмен пиками.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми обменами, которые состоялись в нынешнее межсезонье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмиан Лиллард Джимми Батлер Бэм Адебайо

Статьи по теме

Торонто хочет перехватить Лилларда у Майами Торонто хочет перехватить Лилларда у Майами
Уэйд рассказал, что заставило его позвать ЛеБрона в Майами Уэйд рассказал, что заставило его позвать ЛеБрона в Майами
Керр рассказал о своем будущем во главе Уорриорз на фоне истекающего контракта Керр рассказал о своем будущем во главе Уорриорз на фоне истекающего контракта
Один из лидеров Интера отказался от предложения из Саудовской Аравии Один из лидеров Интера отказался от предложения из Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью
Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

НБА21:01
Керр рассказал о своем будущем во главе Уорриорз на фоне истекающего контракта
Европа21:00
Один из лидеров Интера отказался от предложения из Саудовской Аравии
Другие страны20:35
Месси и Роналду снова могут встретиться на футбольном поле
Формула 120:35
Уильямс хочет сохранить Сарджента на 2024 год
НБА20:05
Портленд требовал у Майами включить Батлера или Адебайо в сделку по Лилларду
Европа19:51
Бербатов: Санчо переоценил свою значимость для МЮ
Киберспорт19:49
ESL Pro League Season 18: Monte - Vitality, NaVi - Eternal Fire онлайн-трансляция матчей
НБА19:32
Дюрант и Тейтум инвестировали в первую женскую волейбольную лигу США
Футбол19:12
Бэйл обыграл Шевченко в матче всех звезд по гольфу
Киберспорт19:12
ESL Pro League Season 18: Monte обыграли Vitality, NaVi противостоят Eternal Fire
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK