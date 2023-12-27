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Баскетбол

Один из лидеров Чикаго выбыл на неопределенный срок

"Быкам" придется обходиться без мощной силы под кольцом.
Сегодня, 14:06
Никола Вучевич / Getty Images
Никола Вучевич / Getty Images

Центровой Чикаго Буллз Никола Вучевич пропустит неопределенное количество времени из-за растяжения паховых мышц, сообщает ESPN.

Вучевич прошел МРТ-обследование после того, как получил травму во время недавнего поражения от Кливленда (95:109). 

"Во многом его возвращение будет зависеть от того, как он отреагирует на реабилитацию", — сказал главный тренер "быков" Билли Донован.

Донован также сказал, что Чикаго будет играть "маленькой" пятеркой, а Патрик Уильямс будет получать больше игрового времени на позиции центрового в отсутствие Вучевича.

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Напомним, что Буллз с начала декабря играют без своей другой звезды Зака ЛаВина, у которого проблемы со стопой. 

Стоит отметить, что Никола Вучевич не пропустил ни одной игры с момента финала регулярного сезона сезона-2021/22. В нынешнем сезоне черногорец набирает в среднем 16,7 очка и 10,4 подбора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Никола Вучевич

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