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Баскетбол

Дюрант раскритиковал Вожнаровски за сообщение о своем недовольстве в стане Финикса

Кей Ди пришлось в социальных сетях опровергать недостоверную информацию инсайдера.
Сегодня, 11:16
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Несколькими днями ранее инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски сообщил, что звезда Финикса Кевин Дюрант недоволен нынешним положением дел команды.

По информации Вожнаровски, люди в Финиксе и в организации Санз "чувствуют разочарование", исходящее от Дюранта.

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Инсайдер сообщил, что это частично связано с травмами Брэдли Била и "посредственным набором ролевых игроков".Однако вскоре высказался сам Кей Ди.

Как сообщает ClutchPoints, 35-летний форвард опроверг информацию о собственном недовольстве. 

"Вож говорит, что кто-то другой "чувствует", что я расстроен и что ментально я в другом месте. Это д*рьмо - безумие", - написал Дюрант.

"Эти люди могут откровенно лгать о моем имени и выдумывать всякую ерунду, и вы, люди, поверите этому. Но когда мои тренеры говорят о том, какой я как товарищ по команде, вы игнорируете это, лол".

Санз проводят очень нестабильный сезон, занимая одиннадцатое место Западной конференции с балансом побед 14-15.

Ранее стало известно, что Джа Морант был признан лучшим игроком недели на Западе. Благодаря своей главной звезде Мемфис выиграл последние четыре матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Финикс Санз Эдриан Вожнаровски

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