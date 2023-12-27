Дюрант раскритиковал Вожнаровски за сообщение о своем недовольстве в стане Финикса

Несколькими днями ранее инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски сообщил, что звезда Финикса Кевин Дюрант недоволен нынешним положением дел команды.

По информации Вожнаровски, люди в Финиксе и в организации Санз "чувствуют разочарование", исходящее от Дюранта.

Читай также: Детройт - обладатель нового антирекорда НБА по серии поражений за один регулярный сезон

Инсайдер сообщил, что это частично связано с травмами Брэдли Била и "посредственным набором ролевых игроков".Однако вскоре высказался сам Кей Ди.

Как сообщает ClutchPoints, 35-летний форвард опроверг информацию о собственном недовольстве.

"Вож говорит, что кто-то другой "чувствует", что я расстроен и что ментально я в другом месте. Это д*рьмо - безумие", - написал Дюрант.

"Эти люди могут откровенно лгать о моем имени и выдумывать всякую ерунду, и вы, люди, поверите этому. Но когда мои тренеры говорят о том, какой я как товарищ по команде, вы игнорируете это, лол".

Kevin Durant calls Woj out for lying on his name and says he’s not frustrated pic.twitter.com/xgJYI6kTZg — DurantMuse (@DurantMuse_) December 27, 2023

Санз проводят очень нестабильный сезон, занимая одиннадцатое место Западной конференции с балансом побед 14-15.

Ранее стало известно, что Джа Морант был признан лучшим игроком недели на Западе. Благодаря своей главной звезде Мемфис выиграл последние четыре матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!