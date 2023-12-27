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Баскетбол

Детройт - обладатель нового антирекорда НБА по серии поражений за один регулярный сезон

Теперь у Пистонс есть шанс оформить абсолютно худшую серию поражений в истории лиги.
Сегодня, 09:39
Кейд Каннингем / Getty Images
Кейд Каннингем / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Детройт снова уступил Бруклину на этот раз со счетом 112:118.

Как сообщает ESPN, данное поражение стало для Пистонс 27-м подряд, что стало новым антирекордом НБА для одного сезона.

"Поршни" умудрились превзойти "достижение" Кливленда сезона-2010/11 и Филадельфии сезона-2013/14, которые проиграли 26 матчей подряд.

Теперь же перед командой Монти Уильямса открылся путь к абсолютному антирекорду, ведь она может повторить самую длинную серию поражений в истории лиги, которую ранее оформила все та же Филадельфия на стыке сезонов-2014/15 и 2015/16, когда 76-е проиграли 28 раз подряд.

Для этого Детройту нужно проиграть Бостону в поединке, который состоится 29 декабря. А для того, чтобы установить историческое достижение, Пистонс должны следом проиграть еще и Торонто 31 декабря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Детройт Пистонс

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