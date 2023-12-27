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Баскетбол

НБА: Детройт установил антирекорд, Сакраменто с Ленем уступил Портленду

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:38
Детройт проиграл Бруклину / Getty Images
Детройт проиграл Бруклину / Getty Images

В ночь на среду, 27 декабря, состоялись девять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Детройт, уступив Бруклину 112:118, потерпел 27-е подряд поражение, что стало новым антирекордом НБА для одного сезона.

Результаты матчей НБА за 26 декабря

Детройт – Бруклин 112:118 (31:25, 23:36, 31:27, 27:30)

Детройт: Каннингем (41 + 9 подборов), Богданович (23), Дюрен (12 + 15 подборов), Айви (9), Стюарт (7 + 11 подборов) – старт; Беркс (15), Нокс (3), Томпсон (2), Уайзмен (0), Сассер (0).

Бруклин: К. Джонсон (24), Бриджес (21), Томас (17), Клэкстон (11 + 11 подборов), Динуидди (9 + 6 передач) – старт; Финни-Смит (11), Шарп (11 + 11 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (8), Смит (6).

Вашингтон – Орландо 119:127 (33:33, 27:30, 28:35, 31:29)

Вашингтон: Пул (30), Джонс (22 + 6 передач), Кузма (17 + 6 передач + 6 потерь), Гэффорд (13 + 13 подборов), Авдия (2) – старт; Кисперт (15), Галлинари (9), Райт (7), Кулибали (4), Шэмет (0).

Орландо: Ф. Вагнер (28 + 8 подборов + 9 передач), Банкеро (24 + 8 передач), Блэк (23 + 5 потерь), Саггс (11), Картер (6) – старт; Энтони (11), М. Вагнер (11), Битадзе (10 + 7 подборов), Г. Харрис (3), Хьюстан (0).

Чикаго – Атланта 118:113 (28:17, 22:39, 33:29, 35:28)

Чикаго: Дерозан (25 + 6 передач), Драммонд (24 + 25 подборов), Уайт (19), Карузо (11), Уильямс (6) – старт; Досунму (19 + 7 подборов), Картер (10), Тэйлор (4), Терри (0).

Атланта: Янг (21 + 13 передач + 6 потерь), Мюррэй (17), Капела (13), Бей (13 + 8 подборов), Джонсон (10 + 9 подборов) – старт; Богданович (22), Оконгву (11), Мэтьюз (6), Ланди (0), Форрест (0), Мэттьюз (0).

Новый Орлеан – Мемфис 115:116 OT (19:24, 29:19, 32:24, 23:36, 12:13)

Новый Орлеан: Ингрэм (24 + 7 передач + 4 блок-шота), Уильямсон (23 + 11 подборов + 6 потерь), Валанчюнас (17 + 13 подборов), Макколлум (16), Джонс (4) – старт; Дэниэлс (11), Мерфи (10 + 7 подборов), Альварадо (8), Маршалл (2).

Мемфис: Морэнт (31 + 7 передач + 6 потерь), Бэйн (27 + 7 передач), Джарен Джексон (19 + 10 подборов), Смарт (13 + 5 перехватов), Бийомбо (8 + 7 подборов) – старт; Родди (8), В. Уильямс (6 + 8 подборов), З. Уильямс (2), Тиллман (2 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Альдама (0).

Хьюстон – Индиана 117:123 (33:33, 34:31, 23:37, 27:22)

Хьюстон: Шенгюн (30 + 16 подборов), Ванвлит (18 + 9 передач), Смит (10), Брукс (9), Грин (5) – старт; Исон (16 + 8 подборов), А. Холидэй (15), Томпсон (7), Тэйт (5), Грин (2).

Индиана: Халибертон (33 + 10 передач), Тернер (18), Смит (12 + 8 подборов), Нембард (11 + 6 передач + 6 потерь), Несмит (10) – старт; Джексон (11 + 8 подборов), Хилд (11), Матурин (10), Топпин (7).

Сан-Антонио – Юта 118:130 (32:27, 28:37, 33:36, 25:30)

Сан-Антонио: Васселл (22), Сохан (19), Шэмпени (16), Вембаньяма (15 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Брэнэм (0) – старт; К. Джонсон (26), Коллинз (6), Джонс (6 + 7 передач), Сиссоко (4), Уэсли (3), Осман (1), Макдермотт (0), Мамукелашвили (0).

Юта: Маркканен (31 + 12 подборов), Секстон (20 + 6 передач), Коллинз (7), Олиник (7 + 6 передач), Данн (2 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Кларксон (24 + 8 передач), Кесслер (11 + 7 подборов + 4 блок-шота), Джордж (10), Агбаджи (10), Фонтеккьо (8), Сенсабо (0), Шаманич (0), Юртсевен (0), Хендрикс (0).

Оклахома-Сити – Миннесота 129:106 (40:35, 26:25, 36:31, 27:15)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34 + 9 передач), Джейлен Уильямс (21), Дорт (20), Холмгрен (20), Гидди (10 + 7 передач) – старт; Джо (8), К. Уильямс (6), Уоллес (5), Уиггинс (3), Мицич (2), Джейлин Уильямс (0), Мэнн (0).

Миннесота: Эдвардс (25 + 7 подборов + 6 передач), Конли (17), Таунс (16 + 5 потерь), Гобер (10), Макдэниэлс (8) – старт; Александер-Уокер (8), Андерсон (7), Миллер (7), Рид (6 + 7 подборов), Маклафлин (2), Майнотт (0), Браун (0), Мур (0), Милтон (0).

Портленд – Сакраменто 130:113 (32:33, 35:27, 37:35, 26:18)

Портленд: Саймонс (29), Брогдон (19 + 6 передач), Грант (13), Камара (4), Браун (0 + 11 подборов) – старт; Рит (25 + 9 подборов), Уокер (17), Хендерсон (17 + 11 передач), Тайбулл (6), Баджи (0), Уэйнрайт (0), Мюррэй (0), Мэйс (0).

Сакраменто: Фокс (43 + 8 подборов + 5 потерь), Сабонис (34 + 12 подборов), Барнс (9), Хертер (5), Мюррэй (5) – старт; Монк (7), Макги (4), Дуарте (4), Митчелл (2), Везенков (0), Лень (0), Эллис (0), Эдвардс (0), Лайлс (0), Тоскано-Андерсон (0).

Украинец Алексей Лень принял участие в первом матче после травмы лодыжки и провел на площадке 1 минуту 56 секунд, не набрав очков.

Клипперс – Шарлотт 113:104 (26:27, 29:23, 27:30, 31:24)

Клипперс: Харден (29 + 8 передач), Джордж (25), Зубац (18 + 14 подборов), Мэнн (4), Коффи (4) – старт; Уэстбрук (14 + 11 подборов + 6 передач), Тайс (10), Пауэлл (7), Браун (2).

Шарлотт: Бриджес (21 + 11 подборов), Розир (18 + 7 передач), Ричардс (13 + 10 подборов), Макгауэнс (10), Хэйворд (8) – старт; Вашингтон (18 + 8 подборов), Коди Мартин (7), Смит (5), Смит (4), Менса (0).

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