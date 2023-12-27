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Баскетбол

Триумфальное возвращение: Морант признан лучшим игроком недели на Западе

За одну неделю звезда Мемфиса умудрилась выиграть больше матчей, чем Детройт за всю первую часть сезона.
Сегодня, 10:19
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

Лидер Мемфиса Дже Морант был признан лучшим игроком недели Западной конференции, сообщает официальный сайт НБА.

Это произошло еще до матча против Нового Орлеана, который Гриззлис выиграли в овертайме со счетом 116:115. На Востоке лучшим стал Джоэл Эмбиид из Филадельфии.

С момента возвращения Джа после дисквалификации команда Тейлора Дженкинса идет без поражений, выиграв все четыре поединка регулярного сезона. За это время она обыграла Индиану, Атланту и дважды Пеликанс.

Таким образом, Морант успел пропустить 25 матчей, вернуться и выиграть больше встреч, чем Детройт за первый отрезок регулярки.

Напомним, что минувшей ночью Пистонс стали обладателями исторического достижения, проиграв 28-й матч регулярного сезона подряд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Джа Морант

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