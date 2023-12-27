Триумфальное возвращение: Морант признан лучшим игроком недели на Западе

За одну неделю звезда Мемфиса умудрилась выиграть больше матчей, чем Детройт за всю первую часть сезона.

Лидер Мемфиса Дже Морант был признан лучшим игроком недели Западной конференции, сообщает официальный сайт НБА.

Это произошло еще до матча против Нового Орлеана, который Гриззлис выиграли в овертайме со счетом 116:115. На Востоке лучшим стал Джоэл Эмбиид из Филадельфии.

NBA Players of the Week for Week 9.



West: Ja Morant (@memgrizz)

East: Joel Embiid (@sixers) pic.twitter.com/LNXV4DhaDN — NBA (@NBA) December 26, 2023

С момента возвращения Джа после дисквалификации команда Тейлора Дженкинса идет без поражений, выиграв все четыре поединка регулярного сезона. За это время она обыграла Индиану, Атланту и дважды Пеликанс.

The Grizzlies are undefeated since Ja Morant's return 🐻 pic.twitter.com/U1CwLv8F8m — SportsCenter (@SportsCenter) December 27, 2023

Таким образом, Морант успел пропустить 25 матчей, вернуться и выиграть больше встреч, чем Детройт за первый отрезок регулярки.

Напомним, что минувшей ночью Пистонс стали обладателями исторического достижения, проиграв 28-й матч регулярного сезона подряд.

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