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Баскетбол

Еще два баскетболиста попали в список номинантов на попадание в Зал славы-2024

За ограниченное количество мест в Зале славы теперь будут бороться 38 претендентов.
Сегодня, 00:30
Пенни Хардуэй
Пенни Хардуэй

Недавно Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита опубликовал список претендентов на попадание в класс 2024 года.

Спустя неделю список был дополнен. Как сообщает Sports Illustrated, туда добавили Анферни "Пенни" Хардуэя и Уолтера Дэвиса. Теперь список состоит из 38 претендентов.

Пенни Хардуэй был звездой Университета Мемфиса с 1991 по 1993 год, набирая в среднем 20 очков и 5,9 передач за матч. Затем он был выбран под третьим пиком на драфте НБА 1993 года командой Орландо Мэджик.

Пенни четыре раза попадал на Матч всех звезд в свои первые пять сезонов и набирал в среднем не менее 20 очков за игру в трех из первых четырех.

Однако травмы подорвали его карьеру: несмотря на то, что она длилась 14 лет, он так и не оправился полностью от травмы колена в своем пятом сезоне.

Источник: Getty Images

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Сейчас Хардуэй занимает пост главного тренера своего родного университета, имея баланс побед 121–54 за шесть сезонов.

Уолтер Дэвис провел четыре года в Университете Северной Каролины (1973-1977), сыграв в 119 играх и набирая в среднем 15,7 очка, 5,6 подбора и 3,4 передачи.

Финикс выбрал Дэвиса под пятым пиком на драфте-1977. В своем первом же сезоне Уолтер выиграл награду Лучшего новичка НБА.

Источник: Getty Images

Всего же Дэвис провёл 15 сезонов в НБА в составах трех команд (Финикс, Денвер дважды, Портленд). Он шесть раз ездил на Матч всех звезд, а также дважды попадал во вторую сборную по итогам регулярного сезона. Санз вывели из обращения его шестой номер.

Напомним, что Зал славы баскетбола объявит своих финалистов 16 февраля во время звездной уик-энда, а участники класса 2024 года будут объявлены 6 апреля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зал славы

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