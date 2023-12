Один из лучших данкеров и экс-тренер сборной Украины претендуют на попадание в Зал славы баскетбола в 2024 году

Naismith Basketball Hall Of Fame Announces Eligible Candidates For The Class Of 2024. #24HoopClass 🔗 https://t.co/ZUmjbLMc93 pic.twitter.com/csTfxFGeQS

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...