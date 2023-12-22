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Баскетбол

Один из лучших данкеров и экс-тренер сборной Украины претендуют на попадание в Зал славы баскетбола в 2024 году

В списке кандидатов также нашлось место для знаменитой олимпийской сборной США 2008 года и даже действующему молодому тренеру команды НБА.
Сегодня, 15:19
Винс Картер / Getty Images
Винс Картер / Getty Images

Ежегодно Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита публикует списки кандидатов, которые претендуют на попадание туда в составе класса определенного года.

Так, был обнародован список, в котором нашлось место многим выдающимся игрокам и тренерам.

На попадание в Зал славы 2024 года претендуют один из лучших данкеров в истории НБА и победитель ОИ-2000 Винс Картер, бывший тренер сборной Украины Майк Фрателло (2011-2015), двукратный чемпион НБА в составе Детройта Билл Ламбир, чемпион НБА-2011 Шон Мэрион, пятикратный чемпион НБА в составе Лейкерс Майкл Купер, экс-тренер Кливленда Дэвид Блатт, чемпион НБА-2004, а также нынешний тренер Портленда Чонси Биллапс и олимпийская сборная США 2008 года, которая взяла "золото" в Пекине.

Также по международной квоте в списке оказались экс-игрок Юты Андрей Кириленко, который сейчас возглавляет российскую федерацию баскетбола, и советский тренер Владимир Кондрашин, который привел сборную СССР к золотым медалям Олимпиады-1972, чемпионата мира-1974 и чемпионата Европы-1971.

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Список очень велик, со всеми именами можно ознакомиться на официальном сайте НБА.

Финалисты будут объявлены во время Матча всех звезд 16 февраля, а 6 апреля определятся те, кто попадет в Зал славы.

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