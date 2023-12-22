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Баскетбол

Контракт Зайона с Новым Орлеаном на последние 3 года больше не гарантирован

Игрок может потерять серьезные деньги, если не возьмется за голову и не решит проблему с лишним весом.
Сегодня, 11:58
Зайон Уильямсон / Getty Images
Зайон Уильямсон / Getty Images

В июле 2022 года Зайон Уильямсон подписал пятилетнее продление с Новым Орлеаном на сумму 197 миллионов долларов.

Ожидалось, что первый пик драфта 2019 года станет лидером команды, но его постоянные проблемы со здоровьем и лишним весом вынудили ее включить определенные условия в новый контракт.

Согласно The Athletic, последние три года контракта 23-летнего форварда больше являются не гарантированными, поскольку в прошлом сезоне Уильямсон смог сыграть только в 29 матчах.

Пропустив более 22 игр в прошлом сезоне, Уильямсон ввел в действие пункт, который превратил зарплату, которую он должен за сезоны-2025/26, 2026/27 и 2027/28, с гарантированной на негарантированную.

Это означает, что у Пеликанс есть договорное право отчислить Зайона после сезона-2024/25 без каких-либо финансовых последствий. Хотя руководители других команд считают, что это произойдет только в экстремальных обстоятельствах.

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И если Уильямсон пропустит значительное время в этом сезоне, это может сократить его гарантированную зарплату на сезон-2024/25.

Контракт также дает Зайону возможность вернуть гарантированные деньги, сыграв достаточное количество игр и соблюдая определенные весовые рамки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новый Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон

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