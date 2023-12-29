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Баскетбол

Вембаньяма установил новый статистический рекорд НБА

Первый пик драфта 2023 года также сумел повторить достижение легенды своего клуба.
Сегодня, 19:02
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Сан-Антонио прервал свою пятиматчевую серию поражений, обыграв Портленд 118:105 в рамках регулярного сезона НБА.

Это стало возможным в том числе благодаря прекрасному выступлению Виктора Вембаньямы, который набрал линию из 30 очков, 6 подборов, 6 передач и 7 блок-шотов.

Как сообщает Eurohoops, французский бигмен стал первым игроком в истории лиги, которому удалось набрать 30+ очков и 7+блок-шотов за менее чем 30 минут на площадке.

Он также стал вторым новичком после легенды Сперс Дэвида Робинсона с 30+ очками, 7+ блок-шотами, 5+ подборами и 5+ передачами за матч.

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Ранее историческое выступление оформил лидер Индианы Тайриз Халибертон, который в игре с Чикаго и набирал, и раздавал, при этом не теряя мяч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс

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