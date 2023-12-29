Халибертон выдал историческое выступление в игре против Чикаго

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Индиана на выезде одолела Чикаго со счетом 120:104.

Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий Пэйсерс Тайриз Халибертон, собравший дабл-дабл из 21 очка и 20 передач, при этом он не допустил ни одной потери.

Как сообщает ESPN, Халибертон стал лишь вторым игроком в истории, кому удалось набрать 20+ очков и 20+передач без единой потери. Этот рекорд в 2016 году установил нынешний разыгрывающий Голден Стэйт Крис Пол.

Tyrese Haliburton put on a SPECIAL performance in the Pacers' win in Chicago!



21 PTS

20 AST

0 T0



Hali becomes the second player in NBA history to record 20+ PTS, 20+ AST and 0 TO in a game (Chris Paul - 12/10/2016) pic.twitter.com/xDgVffWfZA — NBA (@NBA) December 29, 2023

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"В последнее время я ужасно распоряжался мячом, поэтому было приятно снова увидеть ноль в графе потерь. И вы не сделаете 20 передач, если парни не попадут броски", - сказал Тайриз.

В нынешнем сезоне Тайриз Халибертон в среднем за матч набирает 24,7 очка, 4 подбора и 12,4 передачи. На данный момент Индиана занимает восьмое место Восточной конференции, имея баланс побед 16-14.

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