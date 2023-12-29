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Баскетбол

Халибертон выдал историческое выступление в игре против Чикаго

Лидеру Индианы удалось завершить матч без потерь, раздав множество передач.
Сегодня, 17:29
Тайриз Халибертон / Getty Images
Тайриз Халибертон / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Индиана на выезде одолела Чикаго со счетом 120:104.

Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий Пэйсерс Тайриз Халибертон, собравший дабл-дабл из 21 очка и 20 передач, при этом он не допустил ни одной потери.

Как сообщает ESPN, Халибертон стал лишь вторым игроком в истории, кому удалось набрать 20+ очков и 20+передач без единой потери. Этот рекорд в 2016 году установил нынешний разыгрывающий Голден Стэйт Крис Пол.

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"В последнее время я ужасно распоряжался мячом, поэтому было приятно снова увидеть ноль в графе потерь. И вы не сделаете 20 передач, если парни не попадут броски", - сказал Тайриз.

В нынешнем сезоне Тайриз Халибертон в среднем за матч набирает 24,7 очка, 4 подбора и 12,4 передачи. На данный момент Индиана занимает восьмое место Восточной конференции, имея баланс побед 16-14.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс

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