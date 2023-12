Халибертон выдал историческое выступление в игре против Чикаго

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Индиана на выезде одолела Чикаго со счетом 120:104.

Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий Пэйсерс Тайриз Халибертон, собравший дабл-дабл из 21 очка и 20 передач, при этом он не допустил ни одной потери.

Как сообщает ESPN, Халибертон стал лишь вторым игроком в истории, кому удалось набрать 20+ очков и 20+передач без единой потери. Этот рекорд в 2016 году установил нынешний разыгрывающий Голден Стэйт Крис Пол.

Tyrese Haliburton put on a SPECIAL performance in the Pacers' win in Chicago!



21 PTS

20 AST

0 T0



Hali becomes the second player in NBA history to record 20+ PTS, 20+ AST and 0 TO in a game (Chris Paul - 12/10/2016) pic.twitter.com/xDgVffWfZA