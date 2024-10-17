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Баскетбол

Почти три года спустя: Лонзо Болл сыграл впервые с января 2022 года

Состоялось триумфальное возвращение игрока, который прошел через самый трудный период в своей жизни.
Сегодня, 11:25
Лонзо Болл / Getty Images
Лонзо Болл / Getty Images

Минувшей ночью в рамках предсезонной подготовки НБА Чикаго на своем паркете обыграл Миннесоту со счетом 125:123.

Но главным событием стала не победа Буллз, а возвращение на паркет Лонзо Болла, который не играл с января 2022 года.

Болл получил в свое распоряжение 15 минут, за которые он успел набрать 10 очков, один подбор, одну передачу, один перехват и один блок-шот, реализовав 4 из 6 бросков с игры, 2 из 4 с дальней дистанции.

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"Намного лучше играть, чем смотреть. Я даже не мог выразить словами, каково было находиться на паркете. Это определенно был момент, который я никогда не забуду", - приводит слова Лонзо ESPN.

С момента своего последнего матча в НБА более 1000 дней назад 26-летний баскетболист перенес три артроскопические процедуры на левом колене, включая редкую двойную трансплантацию хряща в марте 2023 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Лонзо Болл

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