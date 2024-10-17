Почти три года спустя: Лонзо Болл сыграл впервые с января 2022 года

Состоялось триумфальное возвращение игрока, который прошел через самый трудный период в своей жизни.

Минувшей ночью в рамках предсезонной подготовки НБА Чикаго на своем паркете обыграл Миннесоту со счетом 125:123.

Но главным событием стала не победа Буллз, а возвращение на паркет Лонзо Болла, который не играл с января 2022 года.

Болл получил в свое распоряжение 15 минут, за которые он успел набрать 10 очков, один подбор, одну передачу, один перехват и один блок-шот, реализовав 4 из 6 бросков с игры, 2 из 4 с дальней дистанции.

Читай также: Чемпион НБА-2014 в составе Сан-Антонио завершил карьеру

"Намного лучше играть, чем смотреть. Я даже не мог выразить словами, каково было находиться на паркете. Это определенно был момент, который я никогда не забуду", - приводит слова Лонзо ESPN.

С момента своего последнего матча в НБА более 1000 дней назад 26-летний баскетболист перенес три артроскопические процедуры на левом колене, включая редкую двойную трансплантацию хряща в марте 2023 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!