Чемпион НБА-2014 в составе Сан-Антонио завершил карьеру

Арон Бэйнс решил уйти из баскетбола после двух лет в родном чемпионате.

Бывший центровой НБА Арон Бэйнс объявил о завершении карьеры, сообщает Bleacher Report.

Бэйнс провел в НБА девять сезонов. В 2009 году он выставил свою кандидатуру на Драфт, однако ни одна из команд не выбрала его.

В следующие четыре сезона он поиграл в Литве, Германии, Греции и Словении, лишь после чего в 2013 году 37-летний австралиец все-таки оказался в НБА, где его подписал Сан-Антонио.

Именно вместе со Сперс в 2014 году он выиграл свой первый и единственный титул чемпиона НБА.

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Далее в его карьере были Детройт, Бостон, Финикс и Торонто, который и стал его последним клубом лучшей лиги мира.

Во время Олимпийских игр в Токио Бэйнс получил травму спинного мозга, которая могла завершить его карьеру. Но в 2022 году он вернулся и подписал контракт с Брисбен Буллетс, где и провел последние два года.

Всего же Арон Бэйнс провел в НБА 522 матча, в которых набирал в среднем 6,0 очка, 4,6 подбора и 0,8 передачи.

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