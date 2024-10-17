НБА. Предсезонные матчи: Чикаго удержал победу над Миннесотой, Портленд обыграл немецкий Ульм

В ночь на четверг, 17 октября, в НБА прошли четыре встречи в рамках предсезонной подготовки.

В первой игре вечера Детройт вполне неожиданно обыграл Кливленд, после чего Филадельфия не имела проблем с Бруклином.

Атланта хоть и пыталась отыграться в матче с Майами, но все-таки команде Куина Снайдера это не удалось, а Чикаго, у которого впервые с января 2022 года сыграл Лонзо Болл, оказался сильнее Миннесоты.

К тому же, Портленд дома принимал европейских гостей - к команде НБА приехал немецкий Ульм. Встреча завершилась победой американцев.

Детройт – Кливленд 108:92 (28:34, 32:27, 21:14, 27:17)

Детройт: Каннингем (6), Харрис (6), Дюрен (6), Хардуэй (3), Айви (2) – старт; Фонтеккио (18), Дженкинс (13), Холланд (8), Эстрада (7), Стивенс (7), Сиброн (6), Бизли (6), Рид (6 + 9 подборов), Мур (6), Маккой ( 4), Сасер (2), Смит (2).

Кливленд: Аллен (19 + 8 подборов), Митчелл (13), Э. Мобли (10 + 4 блок-шота), Гарленд (9 + 6 перехватов), ЛеВерт (6 + 6 передач) - старт; Джером (8), Тор (6), Ньянг (5), Уэйд (5), Портер (5), Окоро (3), Бернард (2), Тайсон (1), Траверс (0).

Филадельфия – Бруклин 117:95 (33:22, 29:34, 25:23, 30:16)

Филадельфия: Убре (18), Мартин (12), Гордон (8), Мэкси (7), Драммонд (7 + 9 подборов) - старт; Даутин (11), Ябуселе (9), Маккейн (9 + 7 подборов + 5 потерь), Киньонес (9), Каунсил (9), Калеб Мартин (7), Эдвардс (6), Бона (4), Фидлер (1).

Бруклин: Томас (17), К. Джонсон (11 + 6 передач), Клауни (11 + 8 подборов), Шредер (9 + 5 потерь), Финни-Смит (8) – старт; Милтон (13), З. Уильямс (11 + 9 подборов), Уилсон (10), Мартин (5).

Майами – Атланта 120:111 (34:32, 32:37, 37:15, 17:27)

Майами: Батлер (24), Хирро (19), Адебайо (7 + 7 подборов), Розир (6), Йович (5) – старт; Хайсмит (16), Беркс (9), Кристофер (6), Лав (6), Хакес (6), Уэйр (5), Джонсон (4), Брайант (4), Д. Робинсон (3).

Атланта: Джонсон (21), Янг (10 + 7 передач), Дэниэлс (9), Крейчи (5), Капела (3) – старт; Родди (15), Бафкин (15 + 5 потерь), К. Харрис (13), Мэтьюз (9), Нэнс (4), Гуйе (4), Уоллес (3).

Чикаго – Миннесота 125:123 (30:33, 41:25, 27:32, 27:33)

Чикаго: Уайт (23), ЛаВін (19), Вучевич (17 + 12 подборов), Уильямс (12), Гидди (4 + 9 передач) – старт; Хортон-Такер (17), Смит (10 + 8 подборов), Болл (10), Крэйг (7), Картер (6).

Миннесота: Эдвардс (16), Рэндл (15), Гобер (13 + 17 подборов), МакДэниэлс (12), Конли (3) – старт; Майнотт (18), ДиВинченцо (17), Гарза (11), Александер-Уокер (8), Дозьер (5), Инглс (3), Шеннон (2).

Портленд - Ульм 111:100 (28:21, 33:24, 22:29, 28:26)

Портленд: Хендерсон (23 + 5 подборов + 6 передач), Авдия (18), Камара (15 + 10 подборов), Мюррей (14 + 7 подборов), Эйтон (13 + 8 подборов), Бентон (11), Руперт (11), Клингэн (4 + 11 подборов), МакГауэнс (2), Миная (0), Мур (0), Рит (0).

Ульм: Эссенг (20 + 8 подборов), Сараф (16), Джессап (13 + 7 подборов), Пламмер (13), Клепейс (9), Сантонс (9), Вайдеманн (7), Геркенгофф (6), Йенсен (5), Брецель (0 + 5 подборов), Анигбата (0).

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