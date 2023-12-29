НБА: Детройт повторил исторический антирекорд, Голден Стэйт проиграл Майами

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 29 декабря, состоялись восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Детройт проиграл Бостону, потерпев тем самым 28-е подряд поражение и повторив исторический антирекорд лиги. Такая же серия неудач была на счету Филадельфии на стыке сезонов-2014/15 и 2015/16.

Результаты матчей НБА за 28 декабря

Бостон – Детройт 128:122 OT (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14)

Бостон: Порзингис (35 + 8 подборов), Тейтум (31 + 7 подборов + 10 передач + 5 перехватов), Уайт (23), Холидэй (12 + 9 подборов), Хорфорд (8) – старт; Притчард (9), Кета (5), Хаузер (5), Бриссетт (0).

Детройт: Каннингем (31 + 9 передач + 6 потерь), Айви (22 + 10 подборов), Богданович (17 + 12 подборов + 6 передач), Дюрен (15 + 14 подборов), Нокс (6) – старт; Беркс (12), Ливерс (9), Уайзмен (6), Хэйс (2), Томпсон (2).

Чикаго – Индиана 104:120 (31:37, 21:26, 25:22, 27:35)

Чикаго: Уильямс (22), Дерозан (21), Уайт (16), Карузо (15 + 7 подборов), Драммонд (7 + 16 подборов) – старт; Досунму (15), Терри (6), Тэйлор (2), Саного (0), Картер (0), Филлипс (0).

Индиана: Тернер (24), Халибертон (21 + 20 передач), Смит (15 + 7 подборов), Несмит (12), Нембард (8) – старт; Хилд (19), Матурин (15), Джексон (3), Топпин (3 + 12 подборов).

Новый Орлеан – Юта 112:105 (39:37, 20:14, 22:25, 31:29)

Новый Орлеан: Ингрэм (26), Макколлум (22 + 6 передач), Уильямсон (21 + 10 подборов + 8 передач), Джонс (6), Валанчюнас (6) – старт; Нэнс (9 + 7 подборов + 5 перехватов), Маршалл (9), Альварадо (7), Мерфи (6), Дэниэлс (0).

Юта: Секстон (26), Маркканен (24 + 10 подборов), Кесслер (11), Коллинз (8 + 12 подборов), Данн (7) – старт; Кларксон (10 + 6 передач + 6 потерь), Олиник (6), Фонтеккьо (5), Джордж (4), Агбаджи (2), Хортон-Такер (2).

Миннесота – Даллас 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19)

Миннесота: Эдвардс (44 + 6 потерь), Гобер (20 + 11 подборов), Макдэниэлс (12 + 4 блок-шота), Конли (10 + 6 передач), Таунс (10 + 8 подборов + 5 потерь) – старт; Рид (9), Андерсон (8 + 10 подборов), Александер-Уокер (3), Браун (2).

Даллас: Харди (17), Д. Джонс (15 + 9 подборов), Экзам (11 + 6 передач), Г. Уильямс (8), Лайвли (2) – старт; Хардуэй (32), Пауэлл (12 + 14 подборов + 6 передач), Сет Карри (11), Грин (2), М-ф Моррис (0).

Денвер – Мемфис 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22)

Денвер: Йокич (26 + 14 подборов + 10 передач), Дж. Мюррэй (23 + 9 передач), Уотсон (20), Колдуэлл-Поуп (12), Портер (8) – старт; Стротер (12), К. Браун (11), Джексон (9 + 7 передач), Дж. Холидэй (8), Джордан (4 + 9 подборов), Ннаджи (4), Пикетт (3), Ки (2).

Мемфис: Бэйн (23), Смарт (17), Джарен Джексон (14), В. Уильямс (5 + 11 подборов), Бийомбо (2) – старт; Родди (15), Кончар (10 + 7 подборов), З. Уильямс (7), Гильярд (6), Тиллман (6).

Портленд – Сан-Антонио 105:118 (14:38, 31:21, 29:28, 31:31)

Портленд: Брогдон (29 + 6 передач), Грант (29 + 10 подборов), Хендерсон (25 + 6 потерь), Браун (4 + 7 подборов), Камара (1 + 7 подборов) – старт; Баджи (7 + 9 подборов), Уокер (6 + 9 подборов), Тайбулл (4), Уэйнрайт (0), Мэйс (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (30 + 6 передач + 7 блок-шотов), Васселл (17 + 7 передач), Сохан (16 + 7 подборов), Брэнэм (13), Шэмпени (2) – старт; Коллинз (11 + 7 подборов), К. Джонсон (9), Макдермотт (8), Джонс (8 + 6 передач), Осман (4), Уэсли (0), Мамукелашвили (0).

Голден Стэйт – Майами 102:114 (25:22, 26:36, 25:33, 26:23)

Голден Стэйт: Карри (13), Томпсон (13), Подземски (10 + 6 передач), Куминга (10 + 6 потерь), Луни (5) – старт; Муди (11), Уиггинс (11), Шарич (10), Джексон-Дэвис (10 + 11 подборов), Пол (9), Робинсон (0), Джозеф (0), Киньонес (0).

Майами: Хирро (26 + 7 подборов), Хакес (17 + 6 передач), Адебайо (17 + 11 подборов), Хэмптон (7), Хайсмит (3) – старт; Кэйн (18), Йович (11), Лав (8 + 7 подборов), Д. Робинсон (5), Суайдер (2).

Лейкерс – Шарлотт 133:112 (28:31, 30:26, 41:23, 34:32)

Лейкерс: Дэвис (26 + 8 подборов + 4 блок-шота), Джеймс (17 + 11 передач), Хатимура (17), Вандербилт (7), Принс (3) – старт; Расселл (16 + 9 передач), Ривз (16), Хэйс (10), Кристи (10 + 7 подборов), Вуд (9), Худ-Шифино (2).

Шарлотт: Бриджес (20), Розир (18 + 8 передач), Миллер (17), Ричардс (11 + 10 подборов), Макгауэнс (10) – старт; Вашингтон (9), Смит (6), Смит (6), Букнайт (5), Коди Мартин (5), Тор (3), Менса (2).

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