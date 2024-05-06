Тренер Далласа подписал продление на фоне интереса со стороны Лейкерс

Чемпионы НБА 2011 года решили продолжить сотрудничество с тем, кто принес франшизе ее единственный титул в качестве игрока.

Тренер Даллас Маверикс Джейсон Кидд подписал многолетнее продление с организацией из Техаса, сообщает ESPN.

Сделка состоялась спустя несколько дней после того, как появилась информация об интересе к 51-летнему специалисту со стороны Лос-Анджелес Лейкерс, которые недавно отправили в отставку Дарвина Хэма.

"Мы очень рады, что тренер Кидд продолжит возглавлять нашу команду в ближайшие годы с этим заслуженным продлением контракта", - сказал совладелец франшизы Патрик Дюмон.

"Кидд привел нашу команду к двум попаданиям в плей-офф за три сезона, и мы с нетерпением ждем его лидерства в продолжении построения и развития этой и без того великой команды".

Джейсон Кидд проводит третий сезон во главе Далласа. Под его руководством Мавс дошли до финала Западной конференции в 2022 году.

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В этом сезоне техасцы обыграли Клипперс в шести матчах первого раунда. Следующим соперником команды станет Оклахома.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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