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Баскетбол

Игрок Чикаго, пропустивший более двух лет, воспользовался опцией на 21 миллион

Очень умное решение со стороны Лонзо Болла.
Сегодня, 21:51
Лонзо Болл / Getty Images
Лонзо Болл / Getty Images

Защитник Чикаго Буллз Лонзо Болл принял решение воспользоваться опцией игрока в его контракте на следующий сезон, за который он получит 21,4 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Таким образом 26-летний баскетболист останется в команде, за которую он выступает с 2021 года, отказавшись от выхода на рынок свободных агентов.

Решение Болла легко объяснить: игрок не выходит на паркет с января 2022 года из-за серьезных проблем с левым коленом. За этот период он перенес три операции, включая пересадку хряща в 2023 году.

У команды остается сдержанная надежда, что он сможет вернуться в следующем сезоне. Однако нет никаких гарантий, что поврежденное колено позволит ему снова играть.

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Лонзо Болл подписал четырехлетний контракт на 80 миллионов в рамках сделки по сайн-энд-трейду с Новым Орлеаном летом 2021 года.

До травмы в сезоне-2021-22, когда Чикаго лидировал на Востоке, игрок набирал в среднем 13,0 очка, 5,4 подбора, 5,1 передачи и 1,8 перехвата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Лонзо Болл

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