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Баскетбол

Бывший игрок Лейкерс скончался в возрасте 33 лет

Причины преждевременной смерти баскетболиста еще предстоит выяснить.
Сегодня, 19:37
Дариус Моррис / Getty Images
Дариус Моррис / Getty Images

Выпускник Университета Мичиган и бывший защитник Лос-Анджелес Лейкерс Дариус Моррис умер в возрасте 33 лет, сообщает ESPN.

 

По информации источника, причина смерти не была указана. TMZ сообщило, что тело Морриса было найдено в четверг, 2 мая, в одном из районов Лос-Анджелеса.

 

Лейкерс отреагировали на данное событие, опубликовав пост в социальных сетях с подписью: "Мы убиты горем из-за смерти Дариуса Морриса".

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Дариус Моррис был выбран командой Лос-Анджелес Лейкерс под общим 41-м пиком на драфте 2011 года. Помимо "озерников", он также выступал за Бруклин, Филадельфию, Клипперс и Мемфис. Затем в его карьере были периоды в Китае, Франции и даже на болотах.

На его счету 132 матча (17 в старте) в НБА, в которых он набирал в среднем 3,3 очка, 1,0 подбора и 1,4 передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс

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