Бывший игрок Лейкерс скончался в возрасте 33 лет

Выпускник Университета Мичиган и бывший защитник Лос-Анджелес Лейкерс Дариус Моррис умер в возрасте 33 лет, сообщает ESPN.

По информации источника, причина смерти не была указана. TMZ сообщило, что тело Морриса было найдено в четверг, 2 мая, в одном из районов Лос-Анджелеса.

Лейкерс отреагировали на данное событие, опубликовав пост в социальных сетях с подписью: "Мы убиты горем из-за смерти Дариуса Морриса".

We are heartbroken by the passing of Darius Morris 💜 pic.twitter.com/jkTs2VrKb6 — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 4, 2024

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Дариус Моррис был выбран командой Лос-Анджелес Лейкерс под общим 41-м пиком на драфте 2011 года. Помимо "озерников", он также выступал за Бруклин, Филадельфию, Клипперс и Мемфис. Затем в его карьере были периоды в Китае, Франции и даже на болотах.

На его счету 132 матча (17 в старте) в НБА, в которых он набирал в среднем 3,3 очка, 1,0 подбора и 1,4 передачи.

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