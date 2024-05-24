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Баскетбол

Плей-офф НБА: Бостон с Михайлюком второй раз обыграл Индиану в финале Востока

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:48
Бостон одержал победу над Индианой / Getty Images
Бостон одержал победу над Индианой / Getty Images

В ночь на пятницу, 24 мая, состоялся второй матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором встречались Бостон и Индиана.

Селтикс сумели увеличить преимущество в противостоянии с Пэйсерс до 2-0, одержав вторую победу со счетом 126:110.

Читай также: Плей-офф НБА: Бостон в овертайме вырвал победу над Индианой

Результат матча плей-офф НБА за 23 мая

Бостон – Индиана 126:110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30)

Бостон: Браун (40), Уайт (23 + 6 передач), Тейтум (23), Холидэй (15 + 10 передач), Хорфорд (6 + 10 подборов) – старт; Притчард (12), Михайлюк (3), Бриссетт (2), Хаузер (2), Тиллман (0), Корнет (0).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 1 минуту 29 секунд, за которые набрал три очка. Также у него в пассиве один фол.

Индиана: Сиакам (28), Нембард (16), Халибертон (10 + 8 передач), Несмит (9), Тернер (8) – старт; Топпин (11), Макконнелл (9), Шеппард (7), Смит (4), Джексон (3), Уокер (3), Макдермотт (2), Браун (0).

Счет в серии 2-0

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Святослав Михайлюк Индиана Пэйсерс

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