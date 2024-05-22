Плей-офф НБА: Бостон в овертайме вырвал победу над Индианой

Хотя изначально "кельты" были близки к тому, чтобы проиграть поединок на своей площадке в основное время.

В ночь на среду, 22 мая, стартовала финальная серия плей-офф Восточной конференции НБА, в которой сошлись Бостон и Индиана.

В начале матча "кельтам" удалось организовать рывок 14:2, который к завершению первой четверти практически полностью был нивелирован гостями.

Этот же сценарий повторился и во второй 12-минутке, лишь с поправкой на то, что Пэйсерс в итоге ее выиграли, а команды пошли на перерыв при равном счете 64:64.

Забавно, но после большого перерыва команда Джо Маззуллы вновь оторвалась от соперника, в этот раз на 13 очков, но она вновь не смогла удержать свое преимущество, что остается главной проблемой команды еще со времен регулярного сезона.

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Это привело к тому, что большую часть четвертой четверти хозяева поля проигрывали. А за 8,5 секунд до конца матча Бостон проигрывал 114:117.

И лишь точный трехочковый в исполнении Джейлена Брауна спас фаворита противостояния от поражения в первой же игре при своих трибунах, переведя игру в овертайм, где Селтикс смогли дожать оппонента и довести дело до победного конца.

Лучшим игроком встречи стал звездный форвард Бостона Джейсон Тейтум, собравший линию из 36 очков, 12 подборов, 4 передач и 3 перехватов при 4 потерях.

Бостон - Индиана 133:128 ОТ (34:31, 30:33, 30:29, 23:24, 16:11)

Бостон: Тейтум (36 + 12 подборов + 3 перехвата), Холидей (28 + 7 подборов + 8 передач + 3 перехвата), Браун (26 + 7 подборов + 3 перехвата), Уайт (15 + 6 подборов + 9 передач), Хорфорд (15 + 6 подборов + 3 блок-шота) - старт; Притчард (8), Корнет (5), Хаузер (0).

Индиана: Халибертон (25 + 10 передач + 3 перехвата), Сиакам (24 + 12 подборов + 7 передач), Тернер (23 + 10 подборов), Несмит (14 + 6 подборов), Нембхард (12 + 7 передач) - старт; Топпин (15), МакКоннелл (13), Шеппард (2), Джексон (0), Смит (0).

Счет в серии 1-0

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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