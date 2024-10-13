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Баскетбол

Михайлюк безумно дебютировал за Юту в предсезонном турнире NBA

Украинец набрал 16 очков, но его команда проиграла Сан-Антонио.
Сегодня, 09:15
Святослав Михайлюк / ФБУ
Святослав Михайлюк / ФБУ

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл первый матч в составе Юты. Команда украинца уступила Сан-Антонио со счетом 120:126.

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Украинец провел на паркете 16 минут и 33 секунды, набрав 16 очков (2/4 двухочковых, 3/9 трехочковых и 3/3 штрафных). Также в активе Праздника 1 подбор и 2 результативные передачи. Фолов и потерь не делал.

Предсезонный турнир NBA.

Сан-Антонио - Юта Джаз 126:120 (27:29, 25:24, 36:38, 38:29)

Стоит отметить, Михайлюк перебрался в Юту из Бостона, с которым торжествовал в прошлом сезоне NBA.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Святослав Михайлюк NBA

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