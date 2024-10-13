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Баскетбол

Скапинцев набрал 5 очков в победном матче Бостона в предсезонном турнире NBA

Украинец провел на площадке 9 минут.
Сегодня, 10:20
Дмитрий Скапинцев / ФБУ
Дмитрий Скапинцев / ФБУ

Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев провел матч за Бостон в предсезонном турнире NBA, где его команда уверенно победила Филадельфию 139:89.

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Украинец провел на площадке ровно 9 минут, за которые отличился 5 набранными очками (2/2 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 1 подбор, 1 блок-шот при 1 потере и 2 фолах.

Предсезонный турнир NBA.

Бостон - Филадельфия 139:89 (40:18, 31:30, 37:15, 31:26)

Стоит отметить, что для Скапинцева это второй матч этой осенью за Бостон. 4 октября украинец сыграл против Денвера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: NBA Дмитрий Скапинцев

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