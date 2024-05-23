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Баскетбол

Украинский баскетболист вернулся в команду NCAA

Странная ситуация вышла с Максимом Шульгой.
Вчера, 20:35
Максим Шульга / ФБУ/fbu.ua
Максим Шульга / ФБУ/fbu.ua

Украинский защитник Максим Шульга вновь будет выступать в составе команды NCAA Вирджиния Рэмс. Об этом баскетболист сообщил на своей странице в Instagram.

В начале мая было объявлено, что Шульга сменил Вирджинию на Вилланова Вайлдкетс, одну из лучших университетских команд. Однако по неизвестной причине украинец вернулся обратно.

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В прошлом сезоне Максим Шульга набирал в среднем 14,0 очка, 4,6 подбора и 3,6 передачи за матч, реализуя при этом 44,6% бросков с игры и 41,5% - с дальней дистанции. До этого на протяжении трех лет в NCAA он играл за Юта Стэйт.

Он выступал за молодежную сборную Украины и сейчас считается кандидатом на попадание в состав национальной сборной.

Стоит также отметить, что в марте этого года Максим Шульга заявил о желании выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2024 года.

Напомним, что год назад попасть в НБА пытался Александр Ковляр, однако после того, как его никто не задрафтовал, украинец подписал контракт с испанским Обрадойро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ncaa Максим Шульга

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