Словения в клатче вырвала победу у Литвы в первом туре Евробаскета-2022

Дабл-дабл от Дончича позволил словенцам с победы начать свое шествие на турнире.

В четверг, 1 сентября, в Кельне (Германия) стартовал чемпионат Европы по баскетболу. В матче первого тура группы В сошлись сборные Словении и Литвы, одни из фаворитов турнира. Встреча завершилась победой действующих чемпионов Европы со счетом 92:85.

Лучшим игроком поединка был признан словенец Лука Дончич, набравший дабл-дабл и получивший по лицу три раза за игру - два удара пришлись от коллег по НБА Йонаса Валанчюнаса и Домантаса Сабониса.

В середине заключительной четверти литовцы имели преимущество +5 очков. Но дальнейший рывок Словении 15:3 перевернул ход встречи, благодаря чему словенцы вместе с боснийцами возглавили свою группу.

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Словения – Литва 92:85 (27:27, 24:21, 18:19, 23:18)

Словения: Тоби (24 + 8 подборов), Блажич (14), Дончич (14 + 10 передач), Чанчар (11), Николич (0) – старт; Г. Драгич (19), Димец (4), Препелич (3), Мурич (2), З. Драгич (1).

Литва: Григонис (18), Сабонис (10), Валанчюнас (9 + 12 подборов), Йокубайтис (2), Буткевичюс (0) – старт; Кузминскас (19), Лекавичюс (14), Браздейкис (8), Гедрайтис (5).

В следующем туре Словения сыграет с Венгрией, а Литве будет противостоять еще один фаворит Евробаскета, сборная Франции.