"Хорошая работа, Евробаскет": Словения на матч чемпионата Европы добиралась на такси

В четверг, 1 сентября, матчами в Тбилиси и Кельне взял свое начало чемпионат Европы по баскетболу 2022 года.

Действующие чемпионы Европы сборная Словении в первом туре встречается со сборной Литвы. Но матч этих двух команд в определенном смысле находился под угрозой срыва.

Все дело в том, что словенцам пришлось добираться на игру на местном такси, передает BasketNews. Как сообщила Федерация баскетбола Словении, австобус, который должен был доставить команду на матч, так и не приехал, а потому было принято решение ловить такси и группами ехать на арену.

Where is the team BUS, @EuroBasket @FIBA ???!!!????



We must take 🚕 for transfer to the first game of #EuroBasket 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️. #mojtim 🏀🇸🇮💪 #BringTheNoise pic.twitter.com/7i2du2TAoo