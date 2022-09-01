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Баскетбол

"Хорошая работа, Евробаскет": Словения на матч чемпионата Европы добиралась на такси

Организация турнира подвела в первый же день его проведения.
Сегодня, 19:37
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images
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В четверг, 1 сентября, матчами в Тбилиси и Кельне взял свое начало чемпионат Европы по баскетболу 2022 года.

Действующие чемпионы Европы сборная Словении в первом туре встречается со сборной Литвы. Но матч этих двух команд в определенном смысле находился под угрозой срыва.

Все дело в том, что словенцам пришлось добираться на игру на местном такси, передает BasketNews. Как сообщила Федерация баскетбола Словении, австобус, который должен был доставить команду на матч, так и не приехал, а потому было принято решение ловить такси и группами ехать на арену.

Не мог не прокомментировать данный инцидент ветеран команды Горан Драгич. У себя в Instagram он выложил фотографию из такси со своими партнерами по сборной, отметив аккаунт Евробаскета и добавив надпись "позор".

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Также у себя в Twitter он написал: Хорошая работа, Евробаскет. Для чемпионов Европы не организовали автобус на игру. Должно быть, это какая-то шутка. По крайней мере, спустя 20 минут мы воспользовались местным такси".

В итоге игроки попали на арену и вышли на разминку вместе с литовцами. Эти две команды будут бороться за наивысшие места группы В вместе с Францией, Германией, Венгрией и Боснией и Герцеговиной.

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"Хорошая работа, Евробаскет": Словения на матч чемпионата Европы добиралась на такси
"Хорошая работа, Евробаскет": Словения на матч чемпионата Европы добиралась на такси

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