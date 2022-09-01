"Хорошая работа, Евробаскет": Словения на матч чемпионата Европы добиралась на такси

Организация турнира подвела в первый же день его проведения.

В четверг, 1 сентября, матчами в Тбилиси и Кельне взял свое начало чемпионат Европы по баскетболу 2022 года.

Действующие чемпионы Европы сборная Словении в первом туре встречается со сборной Литвы. Но матч этих двух команд в определенном смысле находился под угрозой срыва.

Все дело в том, что словенцам пришлось добираться на игру на местном такси, передает BasketNews. Как сообщила Федерация баскетбола Словении, австобус, который должен был доставить команду на матч, так и не приехал, а потому было принято решение ловить такси и группами ехать на арену.

Не мог не прокомментировать данный инцидент ветеран команды Горан Драгич. У себя в Instagram он выложил фотографию из такси со своими партнерами по сборной, отметив аккаунт Евробаскета и добавив надпись "позор".

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Также у себя в Twitter он написал: Хорошая работа, Евробаскет. Для чемпионов Европы не организовали автобус на игру. Должно быть, это какая-то шутка. По крайней мере, спустя 20 минут мы воспользовались местным такси".

Good job @EuroBasket for European Champions no organized bus to a game. This must be a joke 🙈🙈🙈 #GreatOrganization After 20 min at least we got local taxi 😂😂😂 @kzs_si — Goran Dragić (@Goran_Dragic) September 1, 2022

В итоге игроки попали на арену и вышли на разминку вместе с литовцами. Эти две команды будут бороться за наивысшие места группы В вместе с Францией, Германией, Венгрией и Боснией и Герцеговиной.