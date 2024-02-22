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Баскетбол

Степановский - о поражении Украины от Словении: Были глупые решения и потери

Главный тренер украинской сборной подвел итоги первого поединка отбора на чемпионат Европы-2025.
Вчера, 23:32
Виталий Степановский / ФБУ/fbu.ua
Виталий Степановский / ФБУ/fbu.ua

В четверг, 22 февраля, сборная Украины уступила сборной Словении со счетом 73:87 в рамках первого тура квалификации Евробаскета 2025 года.

После матча главный тренер "желто-синих" Виталий Степановский рассказал, к чему готовилась его команда, и что стало причиной поражения.

"Поздравляю Словению. Очень трудный матч. Были две разные половины. В первой играли лучше, мало ошибались в нападении, разумно действовали. Знали, что Словения агрессивна в защите. Готовились к этому. Ментально и физически выглядели хорошо", - цитирует наставника официальный сайт ФБУ.

"Плохо начали вторую половину, особенно третью четверть. Были некоторые глупые решения и потери, после которых соперники забивали броски. Конечно, 41 штрафной бросок Словении – интересный момент, но это игра. Еще раз поздравляю Словению. Спасибо всем болельщикам, которые пришли в зал и поддерживали нас. Это было очень ощутимо".

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В следующем туре сборная Украины сыграет с Португалией, которая не смогла обыграть Израиль. Встреча украинцев и португальцев пройдет в Риге 25 февраля.

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