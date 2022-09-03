iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Украина в труднейшем матче чемпионата Европы вырвала победу у Эстонии

Команда Айнарса Багатскиса практически гарантировала себе место в плей-офф Евробаскета.
Сегодня, 20:14
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ
0 0 0

В Милане состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались Украина и Эстония. В ожесточенной борьбе, доведя игру до клатча, победу праздновала украинская сборная со счетом 74:73.

Почти весь матч наша команда проигрывала - эстонцы постоянно лидировали на дистанции 5-7 очков. На каждый рывок Украины Эстония отвечала своими попаданиями.

Ключевым событием оказалось решение судей отдать мяч украинской сборной за минуту до конца (стоит отметить, что мяч действительно ушел за пределы площадки от игрока Эстонии).

Читай также: Евробаскет-2022: Украина выиграла второй матч кряду, Франция обыграла Литву

Подопечные Айнарса Багатскиса отработала максимально эффективно, сумев выйти вперед и успешно отзащищавшись.

В итоге Украина практически гарантировала себе место в 1/8 финала Евробаскета, одержав победы над своими прямыми конкурентами. Теперь у нашей команды остались матчи только против фаворитов группы С: Греция, Хорватия, Италия.

Эстония – Украина 73:74 (21:15, 14:18, 26:23, 12:18)

Эстония: Котсар (17 + 9 подборов), Кулламяэ (11), Дрелл (10), Крийса (9 + 7 передач), Вене (0) – старт; Райесте (9), Китсинг (9), Йоэсаар (5), С. Сокк (2), Тасс (1), Дорбек (0).

Украина: Михайлюк (18 + 4 подбора), Герун (12 + 4 подбора), Лень (7 + 4 подбора), Близнюк (4 + 9 подборов + 5 передач), Зотов (0) – старт; Сидоров (11 + 4 передачи), Ткаченко (10 + 5 подборов), Санон (10), Бобров (2), Лукашов (0), Пустовой (0).

На данный момент сборная Украины занимает первое место в группе, имея в активе 4 очка. В следующем матче ей предстоит сыграть против сборной Италии. Встреча состоится в понедельник, 5 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина баскетбол Евробаскет сборная Украины по баскетболу чемпионат Европы по баскетболу Эстония
0 0 0

Статьи по теме

Евробаскет-2022: Украина выиграла второй матч кряду, Франция обыграла Литву Евробаскет-2022: Украина выиграла второй матч кряду, Франция обыграла Литву
Известная порнозвезда заявила, что родила ребенка от звезды НБА: под подозрением Дюрант и Гриффин Известная порнозвезда заявила, что родила ребенка от звезды НБА: под подозрением Дюрант и Гриффин
Манчестер Сити не смог на выезде обыграть Астон Виллу Манчестер Сити не смог на выезде обыграть Астон Виллу
Челси - Вест Хэм 2:1 Видео голов и обзор матча АПЛ Челси - Вест Хэм 2:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Челси - Вест Хэм 2:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
Челси - Вест Хэм 2:1 Видео голов и обзор матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Сборные21:18
Евробаскет-2022: Украина выиграла второй матч кряду, Франция обыграла Литву
Европа21:08
Челси - Вест Хэм 2:1 Видео голов и обзор матча АПЛ
Европа20:56
Дубль Леау принес "россонери" победу в миланском дерби
Формула 120:46
"Это было очень глупо": Ферстаппен осудил фанатов, бросивших фаеры на трассу
Киберспорт20:33
NaVi - Vitality: онлайн-трансляция матча ESL Pro League 16
Европа20:25
Челси намерен сделать Джеймса самым высокооплачиваемым защитником в истории клуба
Сборные20:14
Украина в труднейшем матче чемпионата Европы вырвала победу у Эстонии
Европа19:53
Фиорентина - Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Формула 119:48
"Неделю назад мы отставали, а сейчас боремся с лидерами": Хэмилтон недоумевает от болида Мерседес
Европа19:21
Реал добыл боевую победу над Бетисом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK