Украина в труднейшем матче чемпионата Европы вырвала победу у Эстонии

В Милане состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались Украина и Эстония. В ожесточенной борьбе, доведя игру до клатча, победу праздновала украинская сборная со счетом 74:73.

Почти весь матч наша команда проигрывала - эстонцы постоянно лидировали на дистанции 5-7 очков. На каждый рывок Украины Эстония отвечала своими попаданиями.

Ключевым событием оказалось решение судей отдать мяч украинской сборной за минуту до конца (стоит отметить, что мяч действительно ушел за пределы площадки от игрока Эстонии).

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Подопечные Айнарса Багатскиса отработала максимально эффективно, сумев выйти вперед и успешно отзащищавшись.

В итоге Украина практически гарантировала себе место в 1/8 финала Евробаскета, одержав победы над своими прямыми конкурентами. Теперь у нашей команды остались матчи только против фаворитов группы С: Греция, Хорватия, Италия.

Эстония – Украина 73:74 (21:15, 14:18, 26:23, 12:18)

Эстония: Котсар (17 + 9 подборов), Кулламяэ (11), Дрелл (10), Крийса (9 + 7 передач), Вене (0) – старт; Райесте (9), Китсинг (9), Йоэсаар (5), С. Сокк (2), Тасс (1), Дорбек (0).

Украина: Михайлюк (18 + 4 подбора), Герун (12 + 4 подбора), Лень (7 + 4 подбора), Близнюк (4 + 9 подборов + 5 передач), Зотов (0) – старт; Сидоров (11 + 4 передачи), Ткаченко (10 + 5 подборов), Санон (10), Бобров (2), Лукашов (0), Пустовой (0).

На данный момент сборная Украины занимает первое место в группе, имея в активе 4 очка. В следующем матче ей предстоит сыграть против сборной Италии. Встреча состоится в понедельник, 5 сентября, в 22:00 по киевскому времени.