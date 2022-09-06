Украина не смогла продлить победную серию, проиграв Греции на чемпионате Европы

После сложной игры с Италией, сил на Янниса и компанию уже не хватило.

Во вторник, 6 сентября, в Милане состоялся матч четвертого тура группы С чемпионата Европы по баскетболу, в котором встретились две команды со 100%-м показателем - Украина и Греция.

После провального старта, позволив сопернику уйти в отрыв 10:2, команда Айнарса Багатсткиса вернулась в игру, сократив отставание до минимума. Эффективная реализация моментов и качественная оборона собственного кольца позволила Украине вырваться вперед, имея преимущество после первой половины +7.

Но третья четверть матча стала ключевой. Именно там не пошел бросок у нашей команды, зато у греков летело все, особенно у отдохнувшего в прошлой игре Янниса Адетокумбо - 32:11

В начале четвертой четверти украинцы пытались отыграться, но ничего не получилось - сложная игра с Италией, которая забрала много сил, дала о себе знать.

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Таким образом Украина потерпела свое первое поражение на Евробаскете от одного из главных фаворитов турнира. Лучшим игроком матча стал Яннис, которому не хватило всего одного подбора для дабл-дабла - 41 очко и 9 подборов.

Греция - Украина 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22)

Греция: Я. Адетокумбо (41 + 9 подборов), Калатес (13 + 5 подборов + 7 передач), Дорси (13), Папаниколау (4 + 6 подборов), Т. Адетокумбо (2) – старт; Слукас (7), Папаяннис (6), Аграванис (5), Папапетру (4), Лунцис (2), Ларенцакис (2).

Украина: Михайлюк (16), Лень (10 + 8 подборов), Пустовой (6), Близнюк (4), Зотов (2) – старт; Санон (16), Сидоров (10), Ткаченко (8), Скапинцев (4), Бобров (3).

Сборная Украины опустилась на второе место своей группы. В последней игре группового этапа наши баскетболисты сыграют против Хорватии. Матч состоится в четверг, 8 сентября, в 15:15 по киевскому времени.