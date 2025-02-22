"Может быть сложнее, чем с Дюбуа": Именитый тренер сделал прогноз на бой Паркер - Баколе

Известный тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от боя между обладателем временного титула WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером и Мартином Баколе, который стал быстрой заменой чемпиону IBF Даниэлю Дюбуа.

По мнению специалиста, проблемой для новозеландского боксера может стать необходимость подстроиться под нового соперника.

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"Этот бой может быть сложнее, чем с Дюбуа. Даниэль - отличный боец, он нашел себя, он опасен, потому что имеет уверенность чемпиона.

Когда я говорю, что этот поединок мог бы быть сложнее, я имею в виду, что Паркер тренировался, скажем, два месяца, готовясь к одному конкретному стилю, а за 48 часов ему нужно подготовиться к совершенно другому стилю. Это может сделать бой еще более опасным.

Мартин может делать то же, что делает Дюбуа. Баколе может бить ужасно сильно", - сказал Атлас в комментарии Boxing King Media.

Бой Паркер - Баколе состоится 22 февраля в рамках вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Баколе показал рекордный вес в карьере перед боем с Паркером.

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