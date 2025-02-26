"Если бы не тот удар": Баколе уверен, что мог пройти всю дистанцию боя с Паркером

Конголезец считает, что подошел к поединку в хорошей форме, хоть и на коротком уведомлении.

Конголезский представитель супертяжелого веса Мартин Баколе проанализировал свое выступление в досрочно проигранном бою с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером, который он принял на коротком уведомлении.

По словам африканского боксера, он считает, что быв в хорошей форме и мог пройти всю дистанцию поединка.

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"Не забывайте, что это профессиональный спорт, поэтому мы все готовы драться. Мы всегда тренируемся в зале. Если бы не тот удар, я бы без проблем прошел с Джозефом Паркером 10-12 раундов.

Я тренируюсь каждый день, но есть разница между тренировочным лагерем и обычными тренировками. В тренировочном лагере ты фокусируешься на конкретном сопернике. Джозеф Паркер и Даниэль Дюбуа знали, что будут драться в субботу. Но все изменилось за одну секунду", - сказал Баколе в комментарии Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Баколе больше не сможет стать претендентом на чемпионский титул.

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