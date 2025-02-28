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"Я уже был в сознании": Нокаутированный Баколе выразил несогласие с остановкой боя с Паркером

Конголезский боксер уверен, что мог продолжить поединок против новозеландца.
Сегодня, 19:35
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Конголезский представитель супертяжелого веса Мартин Баколе выразил недовольство остановкой боя против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера.

Африканский боксер утверждает, что после падения ему удалось быстро восстановиться.

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"В тот момент, когда Паркер подошел ко мне после остановки боя, я уже был полностью в сознании. Я пришел в себя.

Я смог бы продержаться до конца раунда, потому что оставалось всего 14 секунд. В перерыве я полностью восстановился бы и вернулся в бой", - приводит слова Баколе The Ring.

Ранее тренер Паркера оценил победу над Баколе.

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