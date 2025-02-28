"Я уже был в сознании": Нокаутированный Баколе выразил несогласие с остановкой боя с Паркером

Конголезский боксер уверен, что мог продолжить поединок против новозеландца.

Конголезский представитель супертяжелого веса Мартин Баколе выразил недовольство остановкой боя против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера.

Африканский боксер утверждает, что после падения ему удалось быстро восстановиться.

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"В тот момент, когда Паркер подошел ко мне после остановки боя, я уже был полностью в сознании. Я пришел в себя.

Я смог бы продержаться до конца раунда, потому что оставалось всего 14 секунд. В перерыве я полностью восстановился бы и вернулся в бой", - приводит слова Баколе The Ring.

Ранее тренер Паркера оценил победу над Баколе.

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