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"Нокаутировал бы любого": Тренер Паркера оценил победу над Баколе

Наставник временного чемпиона проанализировал выступление подопечного.
Сегодня, 14:28
Паркер одолел Баколе / Getty Images
Паркер одолел Баколе / Getty Images

Энди Ли, тренер временного чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, прокомментировал его победу над Мартином Баколе.

Наставник новозеландского боксера отметил, что доволен выступлением своего подопечного, даже несмотря на то что у него были все очевидные преимущества, чтобы праздновать успех в этом поединке.

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"Все говорили, что это безумие со стороны Джо согласиться на этот бой. Но в любом случае все получилось хорошо. Теперь дайте нам возможность побороться за титул. Джо нужен титульный бой.

Джозеф тренировался восемь недель, он провел много раундов спаррингов, потом он был в Саудовской Аравии три недели, он ел лучшую еду, у него была лучшая подготовка, которую только можно было получить. А бедному старине Мартину пришлось лететь через полмира за 24 часа до боя.

Так что у нас были все преимущества, но мне все равно. Таким ударом Джо нокаутировал бы любого", - приводит слова тренера The Ring.

Ранее Паркер назвал двух желаемых соперников после победы над Баколе.

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