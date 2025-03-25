Фундоре назначили обязательного соперника на ближайший бой

WBO обязала объединенного чемпиона провести защиту титула по своей линии.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора (22-1-1, 14 КО) получил соперника на ближайший бой.

Как сообщает The Ring, Всемирная боксерская организация назначила непобежденного пуэрториканца Ксандера Зайаса (21-0, 13 КО) обязательным претендентом для обладателя своего титула и обязала чемпиона провести защиту.

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WBO дала сторонам 20 дней, чтобы договориться о проведении поединка, иначе бой уйдет на промоутерские торги.

Напомним, что в своем последнем бою американец Фундора одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде над соотечественником Чордейлом Букером. Зайас вживую наблюдал за этим поединком, а после поднялся в ринг, чтобы встретиться лицом к лицу с будущим оппонентом.

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