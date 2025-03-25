iSport.ua
Русский Українська

Фундоре назначили обязательного соперника на ближайший бой

WBO обязала объединенного чемпиона провести защиту титула по своей линии.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Себастьян Фундора / Getty Images
Себастьян Фундора / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора (22-1-1, 14 КО) получил соперника на ближайший бой.

Как сообщает The Ring, Всемирная боксерская организация назначила непобежденного пуэрториканца Ксандера Зайаса (21-0, 13 КО) обязательным претендентом для обладателя своего титула и обязала чемпиона провести защиту.

Читай также: Фундора назвал потенциальных соперников после победы над Букером

WBO дала сторонам 20 дней, чтобы договориться о проведении поединка, иначе бой уйдет на промоутерские торги.

Напомним, что в своем последнем бою американец Фундора одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде над соотечественником Чордейлом Букером. Зайас вживую наблюдал за этим поединком, а после поднялся в ринг, чтобы встретиться лицом к лицу с будущим оппонентом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO

Статьи по теме

Фундора быстро справился с Букером, одержав досрочную победу Фундора быстро справился с Букером, одержав досрочную победу
WBO отреагировала на нежелание Усика проводить защиту, а драться за звание абсолюта WBO отреагировала на нежелание Усика проводить защиту, а драться за звание абсолюта
Стало известно, какой титул будет стоять на кону боя Паркер - Баколе Стало известно, какой титул будет стоять на кону боя Паркер - Баколе
"Если у них хватит смелости": Дэвис озвучил следующую цель после Беринчика "Если у них хватит смелости": Дэвис озвучил следующую цель после Беринчика

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа12:56
Рома интересуется форвардом, который принадлежит Интеру
Украина12:45
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 24-го тура
Европа12:30
Форвард Атлетико может перейти в экзотический чемпионат
Биатлон12:25
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025: Пидручный и Джима - в топ-20, Легрейд и Пройсс - обладатели Больших хрустальных глобусов
Биатлон12:15
"Благодарны от всего сердца": Братья Бе тепло попрощались с поклонниками
Европа11:38
Клуб Бундеслиги интересуется ключевым полузащитником Динамо
Бокс11:05
Бокс: расписание боев
Бокс10:59
Фундоре назначили обязательного соперника на ближайший бой
Европа10:25
Реал установил цену на Лунина
ЧМ-202609:55
Отборочный турнир ЧМ-2026: матчи Норвегии, Уэльса, Чехии в квалификации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK