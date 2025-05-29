iSport.ua
Русский Українська

Кроуфорд заявил, что станет лучшим в истории, если побьет Канело

Никто еще не делал то, что сделает американец.
29 мая, 11:05       Автор: Андрей Безуглый
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Американский боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) заявил, что будет считать себя лучшим в истории, если побьет Канело.

По мнению чемпиона WBA в первом среднем весе, даже Шугар Рэй Робинсон не поднимался вверх на три категории и не дрался с абсолютным чемпионом.

Когда вы говорите о всех этих других боксерах, кто из них сделал или достиг чего-то похожего?

Когда вы говорите о Шугаре Рэе Робинсоне, он никогда не поднимался на три весовые категории выше и не дрался с абсолютным чемпионом. Альварес - один из лучших мексиканских бойцов.

Ранее также Кроуфорд назвал боксера, которого он считает велийчайшим.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд

Статьи по теме

Кроуфорд рассказал, в чем превосходит Альвареса Кроуфорд рассказал, в чем превосходит Альвареса
"Не обязательно нокаутировать": Кроуфорд озвучил план на бой с Альваресом "Не обязательно нокаутировать": Кроуфорд озвучил план на бой с Альваресом
Пакьяо дал совет Кроуфорду на бой с Альваресом Пакьяо дал совет Кроуфорду на бой с Альваресом
"Уже знает, как победить": Известный промоутер назвал фаворита боя Альварес - Кроуфорд "Уже знает, как победить": Известный промоутер назвал фаворита боя Альварес - Кроуфорд

Видео

Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций
Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: финал Лиги чемпионов, в котором сыграют ПСЖ и Интер
просмотров
Свитолина сыграет в 1/8 финала Ролан Гаррос-2025
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:26
Мбаппе поздравил ПСЖ с победой в финале Лиги чемпионов
Лига наций00:12
Энрике повторил достижение Гвардиолы
Лига Чемпионов00:10
Луис Энрике пополнил элитный клуб триумфаторов Лиги чемпионов
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:55
Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер
Лига Чемпионов23:50
ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов-2024/25 благодаря невероятному перформансу Дуэ
Лига Чемпионов23:49
Вундеркинд ПСЖ стал автором уникального достижения в финале Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:27
Ван Бастен разнес УЕФА за выступление Linkin Park перед финалом Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:13
Хакими установил необычное достижение в финалах Лиги чемпионов
Европа22:41
Талант ПСЖ стал одним из самых молодых авторов гола в финале Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK