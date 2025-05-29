Кроуфорд заявил, что станет лучшим в истории, если побьет Канело

Никто еще не делал то, что сделает американец.

Американский боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) заявил, что будет считать себя лучшим в истории, если побьет Канело.

По мнению чемпиона WBA в первом среднем весе, даже Шугар Рэй Робинсон не поднимался вверх на три категории и не дрался с абсолютным чемпионом.

Когда вы говорите о всех этих других боксерах, кто из них сделал или достиг чего-то похожего? Когда вы говорите о Шугаре Рэе Робинсоне, он никогда не поднимался на три весовые категории выше и не дрался с абсолютным чемпионом. Альварес - один из лучших мексиканских бойцов.

Ранее также Кроуфорд назвал боксера, которого он считает велийчайшим.

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