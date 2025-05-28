Кроуфорд назвал величайшего боксера всех времен
Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) рассказал, кого он считает лучшим боксером в истории.
Американец выделил легендарного Мохаммеда Али.
"Мохаммед Али. Я знаю, что многие называют Шугара Рэя Робинсона, но я лично мало что видел из его боев – это было слишком давно. Хотя те, кто видел, говорят, что он – лучший боксер всех времен.
Но для меня – это Мохаммед Али. Не только из-за его успехов в ринге, но и из-за того, за что он боролся. Его позиция по правам человека, то, как он защищал свой народ... Очень мало людей способны на такое", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24/7.
Поединок Сауль Альварес - Кроуфорд должен состояться 13 сентября. Ранее Теренс рассказал, в чем превосходит соперника.
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