Кроуфорд назвал величайшего боксера всех времен

Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) рассказал, кого он считает лучшим боксером в истории.

Американец выделил легендарного Мохаммеда Али.

"Мохаммед Али. Я знаю, что многие называют Шугара Рэя Робинсона, но я лично мало что видел из его боев – это было слишком давно. Хотя те, кто видел, говорят, что он – лучший боксер всех времен.

Но для меня – это Мохаммед Али. Не только из-за его успехов в ринге, но и из-за того, за что он боролся. Его позиция по правам человека, то, как он защищал свой народ... Очень мало людей способны на такое", - приводит слова Кроуфорда Boxing News 24/7.

Поединок Сауль Альварес - Кроуфорд должен состояться 13 сентября. Ранее Теренс рассказал, в чем превосходит соперника.

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