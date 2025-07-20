"Я победил его дважды": Фьюри странно отреагировал на успех Усика в бою с Дюбуа

Британский экс-чемпион сделал заявление из своей реальности о поединках с украинцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на победу своего экс-соперника, снова абсолюта дивизиона Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

Британский боксер отдал должное бойцам, но снова начал вспоминать свои два поединка с украинцем, пожаловавшись на несправедливость поражений и настаивая на обратном.

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"Огромное уважение Александру Усику. Это было невероятное выступление против Даниэля Дюбуа, хорошего молодого бойца, который пришел подраться. Поздравляю обоих.

Александр знает, что есть только один человек, который может его победить. Я сделал это уже дважды перед этим, и весь мир это знает. Меня хорошо и как следует тр*хнули без всякого вазелина, но я принял это как мужчина. Вот я здесь, а не валяю дурака на каком-то боксерском поединке. Я бегу по дороге. Бегу сегодня вечером. Я вернулся домой. Я сделал свою работу и вернулся.

Я мужик. Я, черт возьми, спартанец. Что бы ни говорили, я выиграл те бои. Гарантирую на сто процентов. Есть только один мужик. "Цыганский король" - всегда, в любой день недели", - сказал Фьюри, опубликовав у себя в Instagram видео со своей пробежки.

Ранее сообщалось, что Усик забавно назвал победный удар против Дюбуа.

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