Бывший соперник заявил о намерении устроить реванш с Дюбуа

Хргович хочет поквитаться с британцем за поражение в их первом бою.

Хорватский представитель супертяжелого дивизиона Филип Хргович заявил о желании провести реванш с бывшим чемпионом Даниэлем Дюбуа.

По словам боксера, перед их первым боем было много факторов, которые не позволили ему рассчитывать на успех в поединке.

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"Надеюсь, я получу этот поединок и побью его. Это тот бой, которого я хочу больше всего. Я хочу реванша. Думаю, я смогу его победить.

Перед прошлым боем случилось много неприятностей. Я получил травму в последние недели спаррингов. Перед боем я заболел. Это было видно по поединку. После шести раундов у меня не осталось сил из-за болезни, и я отнесся к нему легкомысленно. Я думал, что уничтожу его", - приводит слова Хрговича The Ring.

Напомним, что в июне 2024 года в бою за вакантный титул временного чемпиона IBF Хргович уступил Дюбуа техническим нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Хргович также оценил поражение Дюбуа от Александра Усика.

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