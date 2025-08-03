iSport.ua
Русский Українська

Бывший соперник заявил о намерении устроить реванш с Дюбуа

Хргович хочет поквитаться с британцем за поражение в их первом бою.
Сегодня, 08:28       Автор: Игорь Мищук
Хргович уступил Дюбуа / Getty Images
Хргович уступил Дюбуа / Getty Images

Хорватский представитель супертяжелого дивизиона Филип Хргович заявил о желании провести реванш с бывшим чемпионом Даниэлем Дюбуа.

По словам боксера, перед их первым боем было много факторов, которые не позволили ему рассчитывать на успех в поединке.

Читай также: Менеджер Усика объяснил, зачем украинец в 2024 году отдал Дюбуа пояс IBF

"Надеюсь, я получу этот поединок и побью его. Это тот бой, которого я хочу больше всего. Я хочу реванша. Думаю, я смогу его победить.

Перед прошлым боем случилось много неприятностей. Я получил травму в последние недели спаррингов. Перед боем я заболел. Это было видно по поединку. После шести раундов у меня не осталось сил из-за болезни, и я отнесся к нему легкомысленно. Я думал, что уничтожу его", - приводит слова Хрговича The Ring.

Напомним, что в июне 2024 года в бою за вакантный титул временного чемпиона IBF Хргович уступил Дюбуа техническим нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Хргович также оценил поражение Дюбуа от Александра Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа филип хргович

Статьи по теме

"Просто не было шансов": Бывший соперник Дюбуа оценил его поражение от Усика "Просто не было шансов": Бывший соперник Дюбуа оценил его поражение от Усика
"Они знали, что делают": Директор команды Усика отреагировал на вечеринку Дюбуа перед боем "Они знали, что делают": Директор команды Усика отреагировал на вечеринку Дюбуа перед боем
Член команды Усика рассказал, кто ему показал нокаутирующий удар, получивший забавное название Член команды Усика рассказал, кто ему показал нокаутирующий удар, получивший забавное название
Лейпциг отклонил многомиллионное предложение Ньюкасла по своему форварду Лейпциг отклонил многомиллионное предложение Ньюкасла по своему форварду

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа10:32
Лейпциг отклонил многомиллионное предложение Ньюкасла по своему форварду
Европа10:29
Челси вскоре объявит о трансфере нидерландского вундеркинда
Украина09:45
УПЛ: Александрия и Шахтер встретятся с дебютантами, Карпаты примут Полесье
Другие страны09:35
Месси получил травму в матче за Интер Майами
Европа08:59
Игрок сборной Украины похвастался подарком от Усика
Бокс08:28
Бывший соперник заявил о намерении устроить реванш с Дюбуа
Теннис07:45
Ястремская вылетела из турнира в Монреале, уступив будущей сопернице Костюк
Европа07:20
Футбол сегодня: стартовые матчи Александрии, Шахтера, Полесья в УПЛ
Европа00:56
Инсайдер прокомментировал информацию о возможном неожиданном переходе таланта МЮ в Турцию
Европа00:08
Соперник Шахтера в Лиге Европы может усилиться игроком из топ-чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK