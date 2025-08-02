iSport.ua
Русский Українська

"Просто не было шансов": Бывший соперник Дюбуа оценил его поражение от Усика

Филип Хргович проанализировал выступление британца.
Сегодня, 18:56       Автор: Игорь Мищук
Дюбуа уступил Усику / Getty Images
Дюбуа уступил Усику / Getty Images

Бывший соперник Даниэля Дюбуа Филип Хргович высказался о его досрочном поражении в бою с абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком.

По мнению хорватского боксера, британцу было сложно что-либо противопоставить украинцу в том поединке.

Читай также: Менеджер Усика объяснил, зачем украинец в 2024 году отдал Дюбуа пояс IBF

"Я не думаю, что Даниэль сдался. Он просто пропустил очень мощный контрудар от Усика, после чего уже не мог продолжать бой. Кроме того, Александр просто перебоксировал его, доказал свое превосходство в классе.

Он, наверное, чувствовал, что не имеет никакого решения в своем арсенале, ничего не мог поделать. Усик сначала просто сломал его морально - забрал его дух, а потом нокаутировал.

Это был классный удар, потому что это был контрудар. Поэтому, я не думаю, что Дюбуа сдался - у него просто не было шансов", - сказал Хргович в комментарии The Ring.

Ранее директор команды Усика отреагировал на вечеринку Дюбуа перед боем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа филип хргович

Статьи по теме

"Они знали, что делают": Директор команды Усика отреагировал на вечеринку Дюбуа перед боем "Они знали, что делают": Директор команды Усика отреагировал на вечеринку Дюбуа перед боем
Усику готовят обязательного претендента по линии IBF Усику готовят обязательного претендента по линии IBF
Член команды Усика рассказал, кто ему показал нокаутирующий удар, получивший забавное название Член команды Усика рассказал, кто ему показал нокаутирующий удар, получивший забавное название
Клуб Роналду хочет усилиться еще одним звездным португальцем Клуб Роналду хочет усилиться еще одним звездным португальцем

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Другие страны19:42
Клуб Роналду хочет усилиться еще одним звездным португальцем
НБА19:33
Звезда Лейкерс подпишет новый контракт с франшизой
Европа19:04
Форвард Полесья: Санта-Колома была неприятным соперником для нас
Бокс18:56
"Просто не было шансов": Бывший соперник Дюбуа оценил его поражение от Усика
Европа18:40
Михавко - о матче с Вересом: Мы ожидали от них агрессивной игры, но не прям такой
Формула 118:20
Гран-при Венгрии: Леклер взял поул, Пиастри и Норрис - в тройке
Игровые17:59
Украина стала финалисткой женского Евро-2025 с пляжного волейбола
Украина17:50
Календарь Динамо: "бело-синие" одолели Верес в первом туре УПЛ
Украина17:45
УПЛ: Динамо обыграло Верес, Заря будет противостоять ЛНЗ
Украина17:28
Динамо стартовало в УПЛ с минимальной победы над Вересом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK