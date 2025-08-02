"Просто не было шансов": Бывший соперник Дюбуа оценил его поражение от Усика

Бывший соперник Даниэля Дюбуа Филип Хргович высказался о его досрочном поражении в бою с абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком.

По мнению хорватского боксера, британцу было сложно что-либо противопоставить украинцу в том поединке.

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"Я не думаю, что Даниэль сдался. Он просто пропустил очень мощный контрудар от Усика, после чего уже не мог продолжать бой. Кроме того, Александр просто перебоксировал его, доказал свое превосходство в классе.

Он, наверное, чувствовал, что не имеет никакого решения в своем арсенале, ничего не мог поделать. Усик сначала просто сломал его морально - забрал его дух, а потом нокаутировал.

Это был классный удар, потому что это был контрудар. Поэтому, я не думаю, что Дюбуа сдался - у него просто не было шансов", - сказал Хргович в комментарии The Ring.

Ранее директор команды Усика отреагировал на вечеринку Дюбуа перед боем.

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