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"Они знали, что делают": Директор команды Усика отреагировал на вечеринку Дюбуа перед боем

Представитель украинского боксера оценил действия окружения британца.
Сегодня, 16:28       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу вечеринки Даниэля Дюбуа, которую его отец устроил перед боем с украинцем.

По его мнению, таким образом окружение британца пыталось подготовить его к поединку, но это также могло повлиять на концентрацию боксера.

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"Думаю, что они точно знали, что делают. Скорее всего, их команда прекрасно понимает психологию Даниэля.

Существуют разные типы личности, но в большинстве случаев, независимо от типа, бойцам требуется минимальное внешнее присутствие перед боем. Даже простое пребывание рядом с незнакомыми людьми отнимает энергию и нарушает концентрацию.

Лучший способ подготовиться к бою - это находиться в тесном кругу, только с командой и близкими. Это помогает сохранять энергию и оставаться ментально собранным", - приводит слова Лапина Seconds Out.

Напомним, ранее тренер Дюбуа нашел странное объяснение вечеринке в день боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сергей Лапин Даниэль Дюбуа

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