"Окажется в нокауте": Райан Гарсия сдела прогноз на бой Кроуфорд - Канело

Американский боксер Райан Гарсия обсудил предстоящий бой абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда.

По словам Райана, досрочную победу добудет мексиканский боксер, однако у Теренса есть шансы удивить публику.

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"Когда у вас есть два отличных бойца, произойти могут замечательные вещи. Но я предвижу, что Кроуфорд окажется в нокауте в стиле Амира Хана. Я не вижу, что Кроуфорд победит Канело. Он однозначно может доказать, что я ошибаюсь, но я тренировался с Канело, был рядом с ним. Впервые за долгое время Канело будет больше своего соперника. Так что это словно он берет меньший вес и может драться более свободно.

Мне интересно посмотреть этот бой. Я не могу его дождаться. Я определенно буду за Канело. Кроуфорд - отличный боец, он может меня удивить, но сейчас я бы поставил свои деньги на Канело", - приводит слова Гарсии Seconds Out.

Бой Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.

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