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"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Новозеландец бросил абсолютному чемпиону оригинальный вызов на поединок.
Сегодня, 12:08       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер в очередной раз оригинально обратился к абсолютному чемпиону дивизиона Александру Усику с призывом устроить бой.

Новозеландский боксер записал музыкальное видео под хит группы a-ha "Take on Me". В ролике претендент якобы собирается на поединок и просит чемпиона выбрать его в качестве следующего соперника.

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"Давай, Усик. Дай мне шанс", - написал Паркер в сети X.

Ранее был назван потенциальный соперник Паркера, если Усик откажется от пояса WBO.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер

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