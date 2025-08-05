"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
Обладатель временного пояса WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер в очередной раз оригинально обратился к абсолютному чемпиону дивизиона Александру Усику с призывом устроить бой.
Новозеландский боксер записал музыкальное видео под хит группы a-ha "Take on Me". В ролике претендент якобы собирается на поединок и просит чемпиона выбрать его в качестве следующего соперника.
Читай также: "Усик бы уже вступил переговоры": промоутер Паркера высказался про возможный бой с украинцем
"Давай, Усик. Дай мне шанс", - написал Паркер в сети X.
Come on @usykaa Take On Me 🥊— Joseph Parker (@joeboxerparker) August 5, 2025
🎥: @kerryrusselltv pic.twitter.com/CUQnfqfJkW
Ранее был назван потенциальный соперник Паркера, если Усик откажется от пояса WBO.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!