Назван потенциальный соперник Паркера, если Усик откажется от пояса WBO
Джозеф сразу не станет полноценным чемпионом.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен провести обязательную защиту пояса WBO.
Как сообщает Boxing News 24, если украинский боксер откажется от боя с Джозефом Паркером, то новозеландец не станет полноценным чемпионом.
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WBO санкционирует бой Паркера против одного из трех соперников: Мозеса Итаумы, Чжана Чжилея или Филипа Хрговича.
Отметим, что первое место в рейтинге сейчас занимает 20-летний Итаума, которому 16 августа драться против ветерана Диллиана Уайта.
Напомним, что Усик и Паркер получили 30 дней для того, чтобы договориться о поединке.
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