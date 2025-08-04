Назван потенциальный соперник Паркера, если Усик откажется от пояса WBO

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен провести обязательную защиту пояса WBO.

Как сообщает Boxing News 24, если украинский боксер откажется от боя с Джозефом Паркером, то новозеландец не станет полноценным чемпионом.

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WBO санкционирует бой Паркера против одного из трех соперников: Мозеса Итаумы, Чжана Чжилея или Филипа Хрговича.

Отметим, что первое место в рейтинге сейчас занимает 20-летний Итаума, которому 16 августа драться против ветерана Диллиана Уайта.

Напомним, что Усик и Паркер получили 30 дней для того, чтобы договориться о поединке.

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