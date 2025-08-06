Юбэнк-младший и Бенн проведут реванш - названы дата и место боя

На кону будет звание чемпиона мира IBO.

Британские боксеры Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн во второй раз разделят ринг.

Как сообщает The Ring, команды бойцов заключили сделку о реванше посредством промоутерской компании Sela.

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Реванш Юбэнка-младшего и Бенна состоится 15 ноября на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. На кону будет звание чемпиона IBO в среднем весе, которым владеет Юбэнк.

В апреле Юбэнк-младший победил Бенна единогласным решением судей.

Пока не было анонсировано, в какой весовой категории пройдет реванш, но ожидается, что они подерутся в лимите среднего веса, как и в первом бою.

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