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Хантер: Я почти уверен, что Усик хорошо справится в бою с Фьюри

Майкл Хантер верит в победу украинца в потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в дивизионе.
Сегодня, 09:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Американский боксер Майкл Хантер поделился мнением о поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя титула WBC в этой же весовой категории Тайсона Фьюри.

По мнению Хантера, у украинского боксера есть шансы на победу, ведь вес не будет играть важнейшею роль в поединке.

"Мы знаем, как приспособиться к такому бойцу и заставить использовать его вес против него. Я дрался с большими парнями всю свою жизнь, в профессионалах и любителях. Усику нужно будет внести некоторые коррективы, но я сомневаюсь, что вес Фьюри будет иметь такое большое значение, как думают люди".

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"Усик - очень выносливый спортсмен. В этом бою он будет много двигаться. Александр немного изменит тактику. Это поединок будет немного отличаться от боя с Энтони Джошуа, на нас ожилает интересное противостояние. Я почти уверен, что Усик хорошо справится", - приводит слова Хантера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Фьюри не собирается освобождать титул WBC и готов продолжить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Майкл Хантер
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