Фьюри не собирается освобождать титул WBC и готов продолжить карьеру

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри откажется от своей идеи завершить карьеру и готов продолжить выступления на профессиональном ринге.

Наиболее вероятным вариантом для возвращения британца является поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

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Фьюри должен был до 26 августа объявить окончательное решение по поводу своего будущего, и, как сообщает Sky Sports, британец поручил своим промоутерам сообщить Всемирному боксерскому совету, что он не собирается освобождать титул WBC и продолжит карьеру.

Ранее британский боксер оставил вакантным пояс журнала The Ring, который забрал Усик после своей победы над Энтони Джошуа в реванше.

Напомним, недавно Тайсон Фьюри озвучил сумму, за которую готов провести бой с Александром Усиком.