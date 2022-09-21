Молодежная сборная Украины по боксу завоевала десять наград на турнире в Сербии

В Воеводине (Сербия) состоялся боксерский турнир "Золотая рукавичка Воеводины", в котором приняли участие молодежные сборные различных стран.

Сборная Украины под руководством Олега Кудинова за четыре дня соревнований сумела завоевать десять наград, из которых 5 золотых, две серебряных и три бронзовых.

Все украинские медалисты турнира в Сербии:

Золото:

Айдер Абдураимов (57 кг);

Александр Яровой (63,5 кг);

Никита Засенок (80 кг);

Джамал Кулиев (86 кг);

Александр Зеленский (92+ кг).

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Серебро:

Иван Агапов (60 кг);

Владислав Дудар (80 кг),

Бронза:

Александр Левченко (63,5 кг);

Дмитрий Мага (71 кг);

Руслан Артющенко (92 кг).

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены получили свои награды от Владимира Зеленского.