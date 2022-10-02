Чеботарь добыл 12-ю победу на профессиональном уровне

В Люблине (Польша) украинский проспект полусреднего веса Василий Чеботарь (12-0, 4 КО) провел поединок с чешским джорнименом Мирославом Сербаном (13-12, 7 КО).

Опытный чех с первых раундов пытался действовать первым номером, однако украинец благодаря скорости наносил серьезные удары по сопернику.

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Чеботарь действовал быстро, агрессивно, а такая тактика предполагает и пропущенные удары, чем пользовался Сербан.

Уже со средины поединка украинец превосходил оппонента, что позволило ему одержать победу в восьмираундовом бое.

Судьи отдали единогласно победу Чеботарю: 78-74, 79-73 и 80-72.