iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чеботарь добыл 12-ю победу на профессиональном уровне

Украинец одержал уверенную победу над представителем Сербии.
Сегодня, 08:25
Василий Чеботарь / instagram.com/vasiliychebotar1
Василий Чеботарь / instagram.com/vasiliychebotar1
0 0 0

В Люблине (Польша) украинский проспект полусреднего веса Василий Чеботарь (12-0, 4 КО) провел поединок с чешским джорнименом Мирославом Сербаном (13-12, 7 КО).

Опытный чех с первых раундов пытался действовать первым номером, однако украинец благодаря скорости наносил серьезные удары по сопернику.

Читай также: Богачук узнал имя соперника и дату следующего боя

Чеботарь действовал быстро, агрессивно, а такая тактика предполагает и пропущенные удары, чем пользовался Сербан.

Уже со средины поединка украинец превосходил оппонента, что позволило ему одержать победу в восьмираундовом бое.

Судьи отдали единогласно победу Чеботарю: 78-74, 79-73 и 80-72.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Чеботарь
0 0 0

Статьи по теме

Джойс вызвался провести бой с Джошуа, однако при одном условии Джойс вызвался провести бой с Джошуа, однако при одном условии
Стало известно, с кем Фьюри может провести бой, если Джошуа не согласится Стало известно, с кем Фьюри может провести бой, если Джошуа не согласится
Энди Руис готов выйти вместо Джошуа на бой против Фьюри Энди Руис готов выйти вместо Джошуа на бой против Фьюри
Усик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выступать под национальным флагом Усик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выступать под национальным флагом
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Севилья - Атлетико 0:2 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Европа10:58
Тер Штеген продлил свою сухую серию до 534 минут
Украина10:50
УПЛ: календарь и результаты матчей
Лига Чемпионов10:40
Реал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Европа10:37
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии
Бокс10:00
Джойс вызвался провести бой с Джошуа, однако при одном условии
Европа09:50
Лукаку может пропустить матч с Барселоной в Лиге чемпионов
Другие страны09:35
В Индонезии погибли 130 людей во время футбольного матча
Европа09:22
Жена защитника Бенфики раскритиковала FIFA 23 за уродливый гейм фейс футболиста
Европа09:00
ПСЖ - Ницца 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Киберспорт08:40
ESL Pro League Season 16: Liquid и Vitality сыграют в финале турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK