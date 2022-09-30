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Богачук узнал имя соперника и дату следующего боя

Украинец намерен продолжить победный путь.
Сегодня, 07:35
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images
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Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (20-1, 20 KO) проведет свой следующий бой в США, об этом сообщает Boxing Scene.

По информации источника, украинец встретится с 31-летним американцем Аароном Коули (16-4-1, 7 KO).

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Бой пройдет 3 ноября в городе Монтебелло, штат Калифорния, США.

Отметим, Богачук, после досрочного поражения от американского бывшего претендента на титул в среднем весе Брэндона Адамса в марте 2021 года, провел два поединка против малоизвестных боксеров, которых отправил в нокаут.

Ранее сообщалось, что непобежденный украинец узнал имя следующего соперника и дату боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Сергей Богачук
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